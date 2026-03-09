9 марта — в Украине отметят годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

9 марта 2026 года исполняется 212 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

9 марта в Украине отмечают годовщину со дня рождения Тараса Шевченко.

Тарас Григорьевич Шевченко родился в 1814 году в селе Моринцы на Черкасщине в крепостной семье. Он стал символом борьбы за свободу, достоинство и национальную самобытность украинцев.

Его сборник «Кобзарь» изменил ход украинской литературы и пробудил национальное сознание. За свое творчество и свободомыслие поэт подвергался преследованиям и ссылке, но не отказался от своих убеждений.

Для украинцев эта дата — не просто воспоминание о выдающемся деятеле, а напоминание о силе слова, любви к Родине и ответственности за ее будущее.

Самые известные цитаты Тараса Шевченко

Серед найвідоміших висловів Кобзаря — слова, які стали символом боротьби українців.

“Боріться – поборете! Вам Бог допомагає!”

“В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.”

“Учитеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтеся, і свого не цурайтесь.”

“Якби ви вчилися так, як треба, то й мудрість була своя.”

“Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде.”

“Караюся, мучуся… але не каюся!”

“І на оновленій землі ворога не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.”

“У всякого своя доля і свій шлях широкий.”

Цитати Шевченка про Україну

Поет щиро любив Україну і часто писав про її долю, історію та майбутнє.

“Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що прокляну святого Бога,

За неї душу погублю.”

“Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

Ось де, люде, наша слава,

Слава України!”

“Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем’я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.”

“Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю —

Заплаче серденько!”

Також поет писав про красу української землі:

“Здається — кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…”

Цитати Шевченка про свободу і волю

Однією з головних тем творчості поета була боротьба за свободу.

“Страшно впасти у кайдани,

Умирать в неволі,

А ще гірше — спати, спати,

І спати на волі…”

“Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.”

“В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля.”

“І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі.”

