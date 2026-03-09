  1. В Украине

Что будет со старыми отпусками после нового Трудового кодекса

09:05, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Исчезнут ли накопленные отпуска после нового Трудового кодекса — что говорят в Минэкономики.
Что будет со старыми отпусками после нового Трудового кодекса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», проект нового Трудового кодекса предусматривает усиление защиты работников от моббинга, харассмента и других форм нарушения достоинства на рабочем месте. Например, в случае моббинга или харассмента работник сможет инициировать временный переход на дистанционную форму работы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Однако проект нового кодекса не предусматривает сокращение 40-часовой рабочей недели, хотя и предлагает увеличить минимальную продолжительность ежегодного отпуска до 28 календарных дней. Но это будет касаться не всех работников, пояснила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

Как отметили в Минэкономики, для тех, у кого отпуск сейчас больше, чем 28 дней, ничего не изменится. В то же время основной ежегодный отпуск не может быть меньше 28 дней.

Также проект предусматривает дополнительный ежегодный отпуск за работу во вредных/тяжелых условиях (порядок, основания, продолжительность). Проект фиксирует минимальные стандарты отдыха: ежедневный отдых — не менее 12 часов, еженедельный непрерывный — не менее 42 часов.

При этом неиспользованные отпуска, приобретенные до вступления Кодекса в силу, сохраняются и предоставляются и компенсируются по прежнему порядку.

Для тех категорий, у которых уже предусмотрены более длительные отпуска, в частности если это предусмотрено коллективным договором или специальным законодательством, например, чернобыльским, — ничего не изменится.

В министерстве подчеркивают, что повышение минимальной продолжительности отпуска является шагом в направлении адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

Относительно возможного перехода на 36- или 32-часовую рабочую неделю, как это экспериментально внедряют некоторые страны ЕС, в ведомстве отмечают: на данный момент для Украины это преждевременно.

Это объясняют тем, что Украина находится в условиях войны и острого дефицита квалифицированных кадров. Кроме того, уровень производительности труда в Украине существенно ниже, чем в государствах ЕС. По данным Международной организации труда, по состоянию на 2018 год производительность труда в Украине была на 79% ниже, чем в Польше.

Поэтому проект Трудового кодекса сохраняет 40-часовую рабочую неделю. В то же время остаются действующими все льготные режимы — в частности неполный рабочий день для женщин, недавно родивших, лиц с инвалидностью, работников до 18 лет и других категорий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина отпуск трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

Комитет Рады даст оценку законопроекту о дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда

Законопроект предлагает полное прекращение денежного содержания для судей КСУ, которые будут уволены из-за дисциплинарных проступков.

Президент инициирует присоединение Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц

Президент предлагает новый законопроект.

Квоты, тайное голосование и запрет на админдолжности: как ХХ съезд судей будет выбирать новый состав Совета судей

ХХ съезд должен избрать новый состав высшего органа судейского самоуправления: процесс избрания нового состава Совета судей включает открытое обсуждение каждой кандидатуры.

Декрет до 4 месяцев, срочные договоры и видеонаблюдение — спорные нормы Трудового кодекса пересмотрят

Комитет рекомендовал парламенту принять правительственный проект нового Трудового кодекса за основу с последующей доработкой.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]