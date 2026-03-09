Что будет со старыми отпусками после нового Трудового кодекса

Исчезнут ли накопленные отпуска после нового Трудового кодекса — что говорят в Минэкономики.

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», проект нового Трудового кодекса предусматривает усиление защиты работников от моббинга, харассмента и других форм нарушения достоинства на рабочем месте. Например, в случае моббинга или харассмента работник сможет инициировать временный переход на дистанционную форму работы.

Однако проект нового кодекса не предусматривает сокращение 40-часовой рабочей недели, хотя и предлагает увеличить минимальную продолжительность ежегодного отпуска до 28 календарных дней. Но это будет касаться не всех работников, пояснила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

Как отметили в Минэкономики, для тех, у кого отпуск сейчас больше, чем 28 дней, ничего не изменится. В то же время основной ежегодный отпуск не может быть меньше 28 дней.

Также проект предусматривает дополнительный ежегодный отпуск за работу во вредных/тяжелых условиях (порядок, основания, продолжительность). Проект фиксирует минимальные стандарты отдыха: ежедневный отдых — не менее 12 часов, еженедельный непрерывный — не менее 42 часов.

При этом неиспользованные отпуска, приобретенные до вступления Кодекса в силу, сохраняются и предоставляются и компенсируются по прежнему порядку.

Для тех категорий, у которых уже предусмотрены более длительные отпуска, в частности если это предусмотрено коллективным договором или специальным законодательством, например, чернобыльским, — ничего не изменится.

В министерстве подчеркивают, что повышение минимальной продолжительности отпуска является шагом в направлении адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

Относительно возможного перехода на 36- или 32-часовую рабочую неделю, как это экспериментально внедряют некоторые страны ЕС, в ведомстве отмечают: на данный момент для Украины это преждевременно.

Это объясняют тем, что Украина находится в условиях войны и острого дефицита квалифицированных кадров. Кроме того, уровень производительности труда в Украине существенно ниже, чем в государствах ЕС. По данным Международной организации труда, по состоянию на 2018 год производительность труда в Украине была на 79% ниже, чем в Польше.

Поэтому проект Трудового кодекса сохраняет 40-часовую рабочую неделю. В то же время остаются действующими все льготные режимы — в частности неполный рабочий день для женщин, недавно родивших, лиц с инвалидностью, работников до 18 лет и других категорий.

