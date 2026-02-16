В Украине не будут сокращать рабочую неделю как в ЕС, но отпуск увеличат до 28 дней

Минимальная продолжительность ежегодного отпуска может быть увеличена до 28 календарных дней.

Фото: Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», проект нового Трудового кодекса предусматривает усиление защиты работников от моббинга, харассмента и других форм нарушения достоинства на рабочем месте. Например, в случае моббинга или харассмента работник сможет инициировать временный переход на дистанционную форму работы.

Однако проект нового кодекса не предусматривает сокращения 40-часовой рабочей недели, хотя и предлагает увеличить минимальную продолжительность ежегодного отпуска до 28 календарных дней. Но это будет касаться не всех работников. Как отметила в интервью «Укринформу» заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак, увеличение минимального отпуска до 28 дней коснется лишь тех работников, которые в настоящее время имеют меньшую продолжительность ежегодного отдыха.

Для тех категорий, у которых уже предусмотрены более длительные отпуска, в частности если это предусмотрено коллективным договором или специальным законодательством, например, чернобыльским, — ничего не изменится.

В министерстве подчеркивают, что повышение минимальной продолжительности отпуска является шагом в направлении адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

Что касается возможного перехода на 36- или 32-часовую рабочую неделю, как это экспериментально внедряют некоторые страны ЕС, в ведомстве отмечают: на данный момент для Украины это преждевременно.

Это объясняют тем, что Украина находится в условиях войны и острого дефицита квалифицированных кадров. Кроме того, уровень производительности труда в Украине существенно ниже, чем в государствах ЕС. По данным Международной организации труда, по состоянию на 2018 год производительность труда в Украине была на 79% ниже, чем в Польше.

В таких условиях сокращение рабочего времени может лишь усугубить проблемы на рынке труда.

Поэтому проект Трудового кодекса сохраняет 40-часовую рабочую неделю. В то же время остаются действующими все льготные режимы — в частности неполный рабочий день для женщин, недавно родивших, лиц с инвалидностью, работников до 18 лет и других категорий.

Отдельный акцент в проекте сделан на регулировании сверхурочной работы. Сейчас закон ограничивает ее 120 часами в год для одного работника, однако на практике в отдельных сферах — энергетике, медицине, логистике, аварийных службах — пиковые нагрузки происходят регулярно.

Правительство хочет закрепить, что все сверхурочные часы должны фиксироваться и оплачиваться в двойном размере.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что проект нового Трудового кодекса (реестр. №14386 от 15.01.2026) получил ряд принципиальных замечаний от Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины. Эксперты ГНЭУ отмечают: часть предложенных норм не только выходит за пределы предмета регулирования кодекса, но и создает риски правовой неопределенности, дублирования законодательства и чрезмерной нагрузки на государство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.