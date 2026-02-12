Что не так с проектом нового Трудового кодекса: эксперты ВРУ нашли серьезные риски

ГНЭУ обнародовало заключение к проекту нового Трудового кодекса: что насторожило экспертов.

Проект нового Трудового кодекса (рег. №14386 от 15.01.2026), который позиционируется как назревшее и перезревшее обновление трудового законодательства, получил ряд принципиальных замечаний от Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины. Эксперты ГНЭУ отмечают: часть предложенных норм не только выходит за пределы предмета регулирования кодекса, но и создает риски правовой неопределенности, дублирования законодательства и чрезмерной нагрузки на государство.

В частности, ГНЭУ уделило отдельное внимание регулированию трудовых споров.

Место ли в Трудовом кодексе процессуальным нормам.

Первое, на что обращает внимание ГНЭУ, — это попытка авторов проекта закрепить в кодексе процессуальные нормы.

Главное управление отмечает, что проектом в ст. ст. 241–246 устанавливается нормативное регулирование отдельных аспектов разрешения индивидуальных трудовых споров судом, в частности относительно сроков обращения в суд, порядка их восстановления, а также содержания судебных решений по делам о незаконном увольнении или переводе на другую работу. По мнению экспертов, определение в проекте процессуальных аспектов рассмотрения индивидуальных трудовых споров судами выглядит дискуссионным, поскольку указанные вопросы по своей правовой природе являются процессуальными и составляют предмет регулирования специальных процессуальных актов, прежде всего Гражданского процессуального кодекса Украины (а в отношении отдельных категорий лиц — Кодекса административного судопроизводства Украины).

Более того, ст. 240 проекта уже содержит общую норму, согласно которой стороны индивидуального трудового спора имеют право обратиться в суд за защитой своих прав «в установленном законом порядке». При таких условиях именно такая формулировка является достаточной для обеспечения надлежащей реализации права на судебную защиту без дублирования или фрагментарного воспроизведения процессуальных норм в кодифицированном акте материального трудового права.

Противоречит ли обязательная медиация принципу добровольности

В соответствии с ч. 5 ст. 255 проекта трудовая медиация является обязательной стадией разрешения спора об интересах при условии ее определения как таковой в коллективном соглашении (договоре) или в отдельном соглашении. Однако в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О медиации» медиация — это внесудебная добровольная, конфиденциальная, структурированная процедура, в ходе которой стороны с помощью медиатора (медиаторов) пытаются предотвратить возникновение или урегулировать конфликт (спор) путем переговоров (п. 4 ст. 1).

Следовательно, придание обязательного характера процедуре трудовой медиации выглядит некорректным, исходя из принципов добровольности и взаимного согласия при использовании такого института при разрешении конфликтов (споров). При этом предписание ч. 6 данной статьи не определяет обязательной медиацию при разрешении коллективных трудовых споров о правах. Таким образом, неоднозначность обязательности/добровольности использования института медиации как способа разрешения трудового спора (споры об интересах/о правах) в проекте требует внесения в него соответствующих изменений.

Содержание ст. 261 проекта посвящено трудовой медиации и определению отдельных особенностей ее проведения. Целесообразность регламентации данного вопроса, по мнению ГНЭУ, в проекте отсутствует, поскольку фактически статья дублирует общие положения о медиации, предусмотренные Законом Украины «О медиации», кроме того действие указанного закона распространяется на общественные отношения, связанные с проведением медиации с целью предотвращения возникновения конфликтов (споров) в будущем или урегулирования любых конфликтов (споров), в том числе гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных (ст. 3).

ГНЭУ отмечает, что нецелесообразность дублирования одних и тех же положений в различных законодательных актах заключается, в частности, в том, что в случае внесения изменений в один акт необходимо будет вносить изменения и в другой, что не только выглядит как неэффективное осуществление парламентской функции, но и может привести к несогласованности между указанными законодательными актами, если в один из них изменения внесены не будут.

Что не так с коллективными трудовыми спорами.

Коллективные трудовые споры не остались без внимания ГНЭУ.

В определении содержания термина «коллективный трудовой спор — это неурегулированные разногласия, возникшие между сторонами, определенными частью второй статьи 248 настоящего Кодекса, относительно удовлетворения интереса или реализации прав либо выполнения обязанностей таких сторон» (ч. 1 ст. 247 проекта) применение понятия «неурегулированные разногласия» не учитывает того, что разногласия не всегда приводят к конфликту и могут быть урегулированы в процессе заключения коллективных договоров и соглашений и т. д.

В ч. 4 ст. 248 проекта используется понятие «совместный представительный орган». Однако анализ соответствующих положений проекта не позволяет определить особенности, цель создания, основные функции и задачи такого органа, что может существенно осложнить реализацию соответствующих положений проекта.

В положениях ст. ст. 250–254 проекта предлагается законодательно закрепить регулирование вопросов существования и деятельности Национальной службы посредничества и примирения как постоянно действующего государственного органа, созданного с целью предотвращения возникновения коллективных трудовых споров, содействия их разрешению и развития социального диалога. Однако необходимо обратить внимание, что Национальная служба посредничества и примирения была создана в соответствии с Указом Президента Украины «Об образовании Национальной службы посредничества и примирения» № 1258/98 от 17.11.1998 на основании ст. 15 Закона Украины «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)», где предусматривались полномочия Главы государства создавать соответствующий орган и утверждать Положение о нем. В настоящее время к компетенции Главы государства относится полномочие создавать в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы (действующая редакция п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины).

ГНЭУ напомнило о правовой позиции Конституционного Суда Украины: «В соответствии с Конституцией Украины (254к/96-ВР) полномочия Президента Украины исчерпывающе определены Конституцией Украины, а это делает невозможным принятие законов, которые устанавливали бы иные его полномочия (права и обязанности)». То есть правовые основания для функционирования Национальной службы в том виде, в котором она была создана, в настоящее время фактически отсутствуют. В то же время положения проекта не содержат всех необходимых элементов правового статуса указанного органа (например, порядка формирования), четко не определяют его место в механизме государства, что может существенно осложнить его деятельность.

Трудовой арбитраж и исполнительное производство: правовая коллизия

В ст. ст. 273 и 274 проекта идет речь об исполнении и принудительном исполнении решений трудового арбитража.

В частности, в ч. 1 ст. 274 проекта определено, что «исполнительный лист, выданный на основании решения трудового арбитража, может быть предъявлен к принудительному исполнению в сроки, установленные Законом Украины «Об исполнительном производстве»».

Однако решение трудового арбитража не является исполнительным документом в соответствии со ст. 3 Закона Украины «Об исполнительном производстве», при этом внесение соответствующих изменений в эту статью в проекте не предусмотрено. Кроме того, ст. 273 проекта устанавливает процессуальный порядок обращения в суд за выдачей исполнительного листа на принудительное исполнение решения трудового арбитража; сроки такого обращения; перечень оснований для отказа судом в выдаче исполнительного листа. ГНЭУ вновь обращает внимание, что указанные положения по своей правовой природе являются процессуальными и должны быть предусмотрены в ГПК, а не в проекте.

В ч. 8 ст. 262 проекта определяется, что «разрешение коллективного трудового спора о правах, которое проводится трудовым арбитражем в обязательном порядке, осуществляется на безвозмездной основе для сторон спора за счет средств государственного бюджета, предусмотренных в смете Национальной службы». Однако обеспечение безвозмездной процедуры для всех сторон трудовых споров может создать значительную нагрузку на государственный бюджет, особенно если количество арбитражей будет значительным.

Забастовки: широкая дискреция и размытые формулировки

В ч. 1 ст. 287 проекта ТК предусматривается, что «до начала и во время проведения забастовки стороны коллективного трудового спора в пределах компетенции, органы государственной власти или орган местного самоуправления в пределах их полномочий обязаны принять меры с целью предотвращения нанесения ущерба национальной безопасности, окружающей среде, жизни и здоровью людей, нарушения гарантированных законом свобод, прав, в том числе имущественных». В этой связи отмечается, что использование такой конструкции как «принять меры» предоставляет возможность неограниченной дискреции в выборе способа и объема действий (не определены конкретные пределы действий/бездействия), а потому такие конструкции в законодательных актах, как правило, не применяются.

В положениях ст. 288 проекта определяются особые условия участия в забастовке некоторых работников. При этом используется такое понятие как «выполнение минимально необходимого объема работ и услуг, который должен быть обеспечен отдельными работниками» (ч. ч. 3, 4, 5, 7, 8). В связи с этим вызывает оговорки нечеткость и неоднозначность данной формулировки, поскольку не поясняется, под какие конкретные критерии подпадают такие работы и услуги, их виды. А полномочия Кабинета Министров Украины по утверждению исключительного перечня предприятий, учреждений, организаций не раскрывают полностью содержание соответствующего положения.

Автор: Тарас Лученко

