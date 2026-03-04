Цены на бензин и дизель в Украине стремительно растут – АМКУ начал проверки АЗС

Антимонопольный комитет расследует повышение стоимости топлива в Украине.

За последние дни мировой рынок нефти и нефтепродуктов показал существенный рост котировок, что привело к повышению цен на топливо в сетях АЗС в Украине.

Антимонопольный комитет Украины сообщил, что начал контрольные мероприятия для выяснения, содержат ли действия операторов АЗС признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в связи с подорожанием топлива в начале марта 2026 года.

4 марта 2026 года Комитет направил участникам рынка требования предоставить информацию, необходимую для установления причин роста цен. В документах установлены максимально сжатые сроки предоставления данных.

После получения информации АМКУ проведет оперативный анализ и, в случае выявления нарушений законодательства, примет соответствующие меры.

В то же время цены на светлые нефтепродукты не регулируются государством. Украинский рынок полностью зависит от импорта, поэтому колебания мировых цен напрямую влияют на стоимость топлива для потребителей. Повышение цен на топливо носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина формирует минимальные запасы нефти. В парламенте уверяют: дефицита ресурса нет, а новый закон о минимальных резервах станет дополнительным инструментом стабилизации рынка.

Как сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети выросла примерно на 50%, а на отдельных автозаправочных станциях — еще больше.

