  1. В Украине

Цены на бензин и дизель в Украине стремительно растут – АМКУ начал проверки АЗС

21:05, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Антимонопольный комитет расследует повышение стоимости топлива в Украине.
Цены на бензин и дизель в Украине стремительно растут – АМКУ начал проверки АЗС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За последние дни мировой рынок нефти и нефтепродуктов показал существенный рост котировок, что привело к повышению цен на топливо в сетях АЗС в Украине.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Антимонопольный комитет Украины сообщил, что начал контрольные мероприятия для выяснения, содержат ли действия операторов АЗС признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в связи с подорожанием топлива в начале марта 2026 года.

4 марта 2026 года Комитет направил участникам рынка требования предоставить информацию, необходимую для установления причин роста цен. В документах установлены максимально сжатые сроки предоставления данных.

После получения информации АМКУ проведет оперативный анализ и, в случае выявления нарушений законодательства, примет соответствующие меры.

В то же время цены на светлые нефтепродукты не регулируются государством. Украинский рынок полностью зависит от импорта, поэтому колебания мировых цен напрямую влияют на стоимость топлива для потребителей. Повышение цен на топливо носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина формирует минимальные запасы нефти. В парламенте уверяют: дефицита ресурса нет, а новый закон о минимальных резервах станет дополнительным инструментом стабилизации рынка.

Как сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети выросла примерно на 50%, а на отдельных автозаправочных станциях — еще больше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

АМКУ АЗС цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Европейский инвестиционный банк предоставит кредит для разширения системы 112 в Украине

Система экстренной помощи по номеру 112 заработает по всей Украине при поддержке Европейского инвестиционного банка.

В Раде предлагают снизить налоги для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Законопроектом предлагается изменить подход к налогообложению доходов от аренды жилья.

Плагиат в диссертациях и мобилизация на Верховине: новые детали собеседований претендентов на кресло судьи ВАКС

Одиннадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]