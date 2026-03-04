В Украине можно сделать персонализированное благотворительное пожертвование участнику боевых действий, — как это работает
В Украине можно осуществить персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование в пользу конкретного пенсионера — независимо от вида его пенсии, ее размера или времени назначения.
Как поясняют в Пенсионном фонде, такое пожертвование может быть направлено, в частности, участнику боевых действий, который получает пенсию по инвалидности.
Как распределяются средства
В случае персонализированного пожертвования:
- 70% суммы перечисляется непосредственно определенному пенсионеру;
- 30% направляется в бюджет Пенсионного фонда как финансовый ресурс для выплаты других пенсий.
Как осуществить пожертвование
Для оформления благотворительной помощи необходимо воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Пожертвование можно сделать без авторизации и без внесения личных данных плательщика.
