В Украине можно сделать персонализированное благотворительное пожертвование участнику боевых действий, — как это работает

В ПФУ объяснили, кому можно сделать персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование.

В Украине можно осуществить персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование в пользу конкретного пенсионера — независимо от вида его пенсии, ее размера или времени назначения.

Как поясняют в Пенсионном фонде, такое пожертвование может быть направлено, в частности, участнику боевых действий, который получает пенсию по инвалидности.

Как распределяются средства

В случае персонализированного пожертвования:

70% суммы перечисляется непосредственно определенному пенсионеру;

30% направляется в бюджет Пенсионного фонда как финансовый ресурс для выплаты других пенсий.

Как осуществить пожертвование

Для оформления благотворительной помощи необходимо воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Пожертвование можно сделать без авторизации и без внесения личных данных плательщика.

