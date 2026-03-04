  1. В Украине

Исчез стаж перед выходом на пенсию: как подтвердить годы работы

21:55, 4 марта 2026
Некоторые украинцы при оформлении пенсии обнаруживают, что часть их страхового стажа не учли.
В Пенсионном фонде Украины отмечают, что отсутствие информации в электронном реестре не означает, что трудовой стаж потерян. Чаще всего трудности возникают с периодами, когда учет работы велся только на бумажных носителях или когда работодатель не перечислял страховые взносы.

В этих случаях стаж можно подтвердить документами. Для этого подходят трудовая книжка, архивные справки, приказы о приеме на работу, сведения о начислении заработной платы и другие официальные документы. Если предприятие уже не работает, нужные данные можно искать в государственных архивах или у его правопреемников.

Когда взносы в фонд не уплачивались, но человек фактически работал, вопрос может рассмотреть специальная комиссия Пенсионного фонда. Для этого нужно подать заявление и предоставить любые подтверждения работы – копии документов или свидетельства коллег.

Специалисты рекомендуют заблаговременно проверять свой страховой стаж через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Отмечается, что в 2026 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Поэтому даже несколько не учтенных лет могут повлиять на право ухода на пенсию и размер выплат.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

