Как проверить, есть ли в аптеке необходимый препарат по программе Доступные лекарства — разъяснение
Если врач выписал вам электронный рецепт по программе «Доступные лекарства», получить препарат можно в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ по соответствующему направлению. В 2026 году таких аптек и аптечных пунктов по всей стране — 17 324. Об этом напомнила Национальная служба здоровья Украины.
Как найти аптеку, работающую по программе
Зайдите на официальный сайт НСЗУ и откройте раздел «НСЗУ цифровая». Выберите «Аналитические панели (дашборды)», далее — «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту», или перейдите по ссылке.
В фильтрах укажите:
- свою область;
- свою громаду;
- программу «НСЗУ (Реимбурсация)».
После этого карта покажет аптеки в вашей громаде, которые работают по программе, а также их адреса и телефоны.
Как проверить наличие препарата
Карта показывает аптеки-участницы программы, но не отображает наличие конкретного лекарственного средства. Поэтому короткий звонок перед визитом в аптеку поможет убедиться, что необходимый вам препарат есть в наличии.
Если сейчас нет возможности воспользоваться сайтом, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Как получить лекарства по е-рецепту
В аптеке:
- Назовите номер электронного рецепта.
- Уточните, какой именно препарат вы получаете и предусмотрена ли доплата.
- После согласования назовите код погашения.
- Получите лекарства или медицинское изделие.
В программу «Доступные лекарства» сейчас входит более 700 лекарственных средств и медицинских изделий, из них более 200 — полностью бесплатные для пациентов.
Государство возмещает аптечным учреждениям стоимость препаратов по таким направлениям:
- сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания (в том числе профилактика инфарктов и инсультов);
- сахарный и несахарный диабет (пероральные препараты и инсулин);
- хронические болезни нижних дыхательных путей;
- расстройства психики и поведения;
- эпилепсия;
- болезнь Паркинсона;
- состояние после трансплантации органов или тканей;
- боль и паллиативная помощь;
- заболевания эндокринной системы;
- метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания;
- глаукома;
- мигрень;
- отдельные детские заболевания;
- лекарственные средства для беременных;
- онкологические заболевания (злокачественные новообразования молочной железы);
- тест-полоски для измерения уровня глюкозы для пациентов с диабетом I типа.
Где посмотреть полный перечень препаратов
Чтобы пациентам было удобно ориентироваться в программе, НСЗУ собрала полный перечень лекарственных средств и медицинских изделий по состоянию на 31 октября 2025 года в одном документе — «Доступные лекарства. Перечень».
В документе указано:
действующее вещество;
торговое название;
форма выпуска;
дозировка;
предельный уровень возмещения;
обозначение бесплатных позиций.
Это позволяет самостоятельно проверить, входит ли назначенный препарат в программу и предусмотрена ли доплата.
