Как проверить, есть ли в аптеке необходимый препарат по программе Доступные лекарства — разъяснение

В программу «Доступные лекарства» сейчас входит более 700 лекарственных средств и медицинских изделий, из них более 200 — полностью бесплатные для пациентов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если врач выписал вам электронный рецепт по программе «Доступные лекарства», получить препарат можно в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ по соответствующему направлению. В 2026 году таких аптек и аптечных пунктов по всей стране — 17 324. Об этом напомнила Национальная служба здоровья Украины.

Как найти аптеку, работающую по программе

Зайдите на официальный сайт НСЗУ и откройте раздел «НСЗУ цифровая». Выберите «Аналитические панели (дашборды)», далее — «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту», или перейдите по ссылке.

В фильтрах укажите:

свою область;

свою громаду;

программу «НСЗУ (Реимбурсация)».

После этого карта покажет аптеки в вашей громаде, которые работают по программе, а также их адреса и телефоны.

Как проверить наличие препарата

Карта показывает аптеки-участницы программы, но не отображает наличие конкретного лекарственного средства. Поэтому короткий звонок перед визитом в аптеку поможет убедиться, что необходимый вам препарат есть в наличии.

Если сейчас нет возможности воспользоваться сайтом, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Как получить лекарства по е-рецепту

В аптеке:

Назовите номер электронного рецепта. Уточните, какой именно препарат вы получаете и предусмотрена ли доплата. После согласования назовите код погашения. Получите лекарства или медицинское изделие.

В программу «Доступные лекарства» сейчас входит более 700 лекарственных средств и медицинских изделий, из них более 200 — полностью бесплатные для пациентов.

Государство возмещает аптечным учреждениям стоимость препаратов по таким направлениям:

сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания (в том числе профилактика инфарктов и инсультов);

сахарный и несахарный диабет (пероральные препараты и инсулин);

хронические болезни нижних дыхательных путей;

расстройства психики и поведения;

эпилепсия;

болезнь Паркинсона;

состояние после трансплантации органов или тканей;

боль и паллиативная помощь;

заболевания эндокринной системы;

метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания;

глаукома;

мигрень;

отдельные детские заболевания;

лекарственные средства для беременных;

онкологические заболевания (злокачественные новообразования молочной железы);

тест-полоски для измерения уровня глюкозы для пациентов с диабетом I типа.

Где посмотреть полный перечень препаратов

Чтобы пациентам было удобно ориентироваться в программе, НСЗУ собрала полный перечень лекарственных средств и медицинских изделий по состоянию на 31 октября 2025 года в одном документе — «Доступные лекарства. Перечень».

В документе указано:

действующее вещество;

торговое название;

форма выпуска;

дозировка;

предельный уровень возмещения;

обозначение бесплатных позиций.

Это позволяет самостоятельно проверить, входит ли назначенный препарат в программу и предусмотрена ли доплата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.