Как проверить, есть ли в аптеке необходимый препарат по программе Доступные лекарства — разъяснение

22:54, 4 марта 2026
В программу «Доступные лекарства» сейчас входит более 700 лекарственных средств и медицинских изделий, из них более 200 — полностью бесплатные для пациентов.
Как проверить, есть ли в аптеке необходимый препарат по программе Доступные лекарства — разъяснение
Если врач выписал вам электронный рецепт по программе «Доступные лекарства», получить препарат можно в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ по соответствующему направлению. В 2026 году таких аптек и аптечных пунктов по всей стране — 17 324. Об этом напомнила Национальная служба здоровья Украины.

Как найти аптеку, работающую по программе

Зайдите на официальный сайт НСЗУ и откройте раздел «НСЗУ цифровая». Выберите «Аналитические панели (дашборды)», далее — «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту», или перейдите по ссылке.

В фильтрах укажите:

  • свою область;
  • свою громаду;
  • программу «НСЗУ (Реимбурсация)».

После этого карта покажет аптеки в вашей громаде, которые работают по программе, а также их адреса и телефоны.

Как проверить наличие препарата

Карта показывает аптеки-участницы программы, но не отображает наличие конкретного лекарственного средства. Поэтому короткий звонок перед визитом в аптеку поможет убедиться, что необходимый вам препарат есть в наличии.

Если сейчас нет возможности воспользоваться сайтом, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Как получить лекарства по е-рецепту

В аптеке:

  1. Назовите номер электронного рецепта.
  2. Уточните, какой именно препарат вы получаете и предусмотрена ли доплата.
  3. После согласования назовите код погашения.
  4. Получите лекарства или медицинское изделие.

Государство возмещает аптечным учреждениям стоимость препаратов по таким направлениям:

  • сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания (в том числе профилактика инфарктов и инсультов);
  • сахарный и несахарный диабет (пероральные препараты и инсулин);
  • хронические болезни нижних дыхательных путей;
  • расстройства психики и поведения;
  • эпилепсия;
  • болезнь Паркинсона;
  • состояние после трансплантации органов или тканей;
  • боль и паллиативная помощь;
  • заболевания эндокринной системы;
  • метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания;
  • глаукома;
  • мигрень;
  • отдельные детские заболевания;
  • лекарственные средства для беременных;
  • онкологические заболевания (злокачественные новообразования молочной железы);
  • тест-полоски для измерения уровня глюкозы для пациентов с диабетом I типа.

Где посмотреть полный перечень препаратов

Чтобы пациентам было удобно ориентироваться в программе, НСЗУ собрала полный перечень лекарственных средств и медицинских изделий по состоянию на 31 октября 2025 года в одном документе — «Доступные лекарства. Перечень».

В документе указано:

действующее вещество;

торговое название;

форма выпуска;

дозировка;

предельный уровень возмещения;

обозначение бесплатных позиций.

Это позволяет самостоятельно проверить, входит ли назначенный препарат в программу и предусмотрена ли доплата.

аптека

