Ребенок заболел во время ежегодного отпуска: оплачивается ли больничный

20:32, 4 марта 2026
Больничные не оплачиваются, если во время болезни человек находился в ежегодном, учебном или творческом отпуске.
Ребенок заболел во время ежегодного отпуска: оплачивается ли больничный
Федерация профсоюзов объясняет, выплачивают ли больничный, если ребенок заболел во время ежегодного отпуска.

Отмечается, что согласно статье 2 Закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР (далее — Закон №504) гражданам, находящимся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающих по трудовому договору работы (должности) и заработной платы

Согласно пункту 1 части второй статьи 80 КЗоТ и пункту 1 части 2 статьи 11 Закона №504 ежегодный основной отпуск переносится на другой период или продолжается в случае временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в установленном порядке, на определенное количество календарных дней, в течение которых работник был нетрудоспособен, если нетрудоспособен.

Согласно части 6 статьи 15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23 сентября 1999 года №1105-XIV помощь по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, для ухода которая фактически осуществляет уход за ребенком младше трех лет или за ребенком с инвалидностью младше 18 лет, не предоставляется, если застрахованное лицо находилось в это время в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске, дополнительном отпуске в связи с учебой или творческим отпуском.

