Водитель «Полтаваоблэнерго» в чате Viber публиковал для уклонистов геолокацию ТЦК – что решил суд

Семеновский райсуд Полтавщины утвердил соглашение о признании вины – водитель АО «Полтаваоблэнерго» получил 5 лет условно.

Фото: armyinform

Семеновский районный суд Полтавской области приговором от 26 февраля 2026 года по делу № 547/99/26 утвердил соглашение о признании вины, заключенное 5 февраля 2026 года между прокурором отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Полтавской областной прокуратуры и обвиняемым, и назначил наказание по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Обстоятельства дела

В январе 2024 года у обвиняемого возник умысел на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Реализуя этот умысел, обвиняемый, используя мобильный телефон марки «Redmi Note 14» с SIM-картой ЧАО «Киевстар», под учетной записью в мессенджере Viber присоединился к публичному чату, который используется для сбора, накопления и распространения информации о дате, времени и местах проведения мобилизационных мероприятий сотрудниками ТЦК и СП, блокпостов ТЦК и СП, военных ВСУ и других формирований с целью препятствования проведению мобилизации в особый период (чат насчитывал 2796 участников).

Обвиняемый неоднократно распространял в чате информацию о местах нахождения мобильных групп ТЦК и СП, полиции и военнослужащих ВСУ, в частности:

02.01.2024 в 12:45 — «ТЦК в сторону Тукалов» (выезд с. Наталенки, ул. Спортивная, в сторону с. Тукалы Кременчугского района);

18.01.2024 в 12:45 — «ТЦК Оболонь сельский совет» (возле Оболонского сельского совета, ул. Позена, 1/2);

12.02.2024 в 14:45 — «ТЦК возле круга Оболонь» (ул. Котляревского возле дома 2, с. Оболонь);

01.03.2024 в 11:47 — «ОСОБА_8» (ул. Котляревского возле дома 2, с. Оболонь);

13.03.2024 в 09:26 — «ТЦК возле магазинов» (возле магазина «Маркетопт», ул. Соборности, 10, с. Оболонь);

30.03.2024 в 08:27 — «ТЦК Украинские колбасы Семеновка» (возле магазина «Украинские колбасы», ул. Шевченко, 27, с. Семеновка);

02.04.2024 в 12:40 — «ТЦК Пузыри центр» (возле отделения № 1 ООО «Новая Почта», ул. Центральная, 43, с. Пузыри);

03.04.2024 в 10:17 — «ТЦК Оболонь Сельский совет» (возле Оболонского сельского совета, ул. Позена, 1/2);

10.04.2024 в 11:58 — «ОСОБА_9» (возле отделения № 1 ООО «Новая Почта», ул. Центральная, 43, с. Пузыри);

07.05.2024 в 08:52 — «ТЦК от маркета Семеновка 4 человека без (эмодзи полицейского)» (возле магазина «Маркетопт», ул. Шевченко, 27, с. Семеновка).

Распространение такой информации приводило к росту напряженности в обществе, уклонению военнообязанных от общения с представителями ТЦК и СП, уменьшению количества мобилизационных ресурсов, прибывающих в ТЦК и СП, и ставило под угрозу сроки и объемы комплектования ВСУ.

Обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности.

Признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период).

Назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободил обвиняемого от отбывания наказания с испытанием на срок 2 года с возложением обязанностей в соответствии со ст. 76 УК Украины:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Применена специальная конфискация: мобильный телефон «Xiaomi HyperOS Redmi Note 14» с SIM-картами ЧАО «Водафон Украина» и ЧАО «Киевстар» принудительно безвозмездно изъят в собственность государства (ст.ст. 96-1, 96-2 УК Украины).

Арест, наложенный постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г. Полтавы от 12.01.2026 (1-кс/554/1049/2026), отменен.

Меры пресечения не применяются.

Приговор может быть обжалован участниками судебного производства в Полтавский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Обжалование возможно только по ограниченным основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 475 УПК Украины:

для обвиняемого и его защитника — назначение более строгого наказания, чем согласованное в соглашении, вынесение приговора без согласия на наказание, невыполнение судом требований ст. 474 УПК Украины;

для прокурора — назначение менее строгого наказания, чем согласованное в соглашении, утверждение соглашения в производстве, где соглашение не может быть заключено.

