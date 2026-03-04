Передача активов при реорганизации путем выделения не является объектом обложения НДС — Верховный Суд

КАС ВС рассмотрел кассационную жалобу ГНС по делу по иску ООО о правомерности доначисления НДС в связи с передачей активов новому обществу при реорганизации путем выдела.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Главного управления ГНС в Запорожской области на решение Запорожского окружного административного суда и постановление Третьего апелляционного административного суда по делу по иску Общества с ограниченной ответственностью «Восток Автомир» к Главному управлению ГНС в Запорожской области о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений.

Предметом кассационного пересмотра был вопрос правомерности доначисления налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с передачей товарно-материальных ценностей вновь созданному обществу в процессе реорганизации истца путем выделения.

Суть дела № 280/10715/23

В декабре 2020 года была проведена реорганизация общества «Восток Автомир» путем выделения нового предприятия — общества с ограниченной ответственностью «Туктак». Соответствующее решение принято общим собранием участников общества 7 декабря 2020 года. 23 декабря 2020 года общим собранием участников был утвержден разделительный баланс, составленный по состоянию на 18 декабря 2020 года.

В соответствии с разделительным балансом вновь созданному обществу были переданы активы и пассивы, в частности запасы на сумму более 60 млн грн, дебиторская задолженность, зарегистрированный капитал и другие текущие обязательства. Передача активов и документов относительно прав и обязанностей была оформлена передаточным актом от 29 декабря 2020 года.

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года контролирующим органом была проведена документальная плановая выездная проверка истца по соблюдению требований налогового и иного законодательства за период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2021 года. По результатам проверки был составлен акт, которым установлены нарушения норм Налогового кодекса Украины, в частности пунктов 189.1, 198.5 и 200.1.

Контролирующий орган пришел к выводу, что передача товарно-материальных ценностей вновь созданному обществу фактически свидетельствует об использовании таких активов вне пределов хозяйственной деятельности истца, в связи с чем общество должно было начислить налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и составить соответствующие налоговые накладные. По результатам проверки были вынесены налоговые уведомления-решения, которыми истцу доначислены налоговые обязательства по НДС, штрафные санкции и уменьшено отрицательное значение налога.

Истец обжаловал такие решения в административном порядке, однако жалоба была оставлена без удовлетворения. В дальнейшем общество обратилось в суд с требованием признать указанные налоговые уведомления-решения противоправными и отменить их.

Истец обосновывал свои требования тем, что передача активов произошла в рамках реорганизации путем выделения в соответствии с требованиями законодательства и не является операцией по поставке товаров. Кроме того, согласно подпункту 196.1.7 пункта 196.1 статьи 196 Налогового кодекса Украины операции по реорганизации юридических лиц не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость.

Решения судов предыдущих инстанций

Ранее Верховный Суд постановлением от 11 декабря 2024 года частично отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в соответствующей части.

Запорожский окружной административный суд решением от 7 апреля 2025 года удовлетворил иск и признал противоправными и отменил налоговые уведомления-решения контролирующего органа.

Суд первой инстанции установил, что реорганизация истца путем выделения нового предприятия имела экономическую целесообразность и была направлена на улучшение финансового состояния предприятия. Передача части активов и обязательств вновь созданному обществу позволила повысить показатели ликвидности и платежеспособности истца. В частности, выделение неликвидных запасов и связанных с ними обязательств положительно повлияло на финансовые показатели деятельности общества.

Суд также учел заключение судебно-экономической экспертизы, которым подтверждено наличие деловой цели реорганизации и экономического эффекта в виде улучшения финансово-хозяйственных показателей предприятия.

Третий апелляционный административный суд постановлением от 17 сентября 2025 года оставил решение суда первой инстанции без изменений. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и отметил, что контролирующий орган не опроверг факт реального проведения реорганизации и не доказал фиктивность создания нового предприятия. Государственная регистрация вновь созданного общества не была отменена и судом фиктивной не признавалась.

Кроме того, апелляционный суд отметил, что выводы налогового органа фактически основываются лишь на информации о деятельности вновь созданного общества, что не может быть достаточным основанием для доначисления налоговых обязательств истцу.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, проверив правильность применения судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права в пределах доводов кассационной жалобы, пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения.

Суд кассационной инстанции отметил, что в соответствии с законодательством выделение является формой реорганизации юридического лица, которая предусматривает переход части имущества, прав и обязанностей к вновь созданным юридическим лицам по разделительному балансу без прекращения деятельности юридического лица, из которого осуществляется выделение.

Операции по передаче активов по разделительному балансу в рамках реорганизации не являются операциями по поставке товаров в понимании налогового законодательства. Такая правовая позиция неоднократно высказывалась Верховным Судом в предыдущей судебной практике.

Суд также обратил внимание, что применение положений пункта 198.5 Налогового кодекса Украины возможно лишь в случае установления факта использования приобретенных товаров или необоротных активов вне пределов хозяйственной деятельности налогоплательщика. В то же время контролирующий орган не доказал наличие такого факта.Кроме того, суды предыдущих инстанций установили наличие деловой цели проведенной реорганизации, что подтверждается исследованными финансовыми документами и заключением судебно-экономической экспертизы. Контролирующий орган не предоставил надлежащих доказательств, которые бы опровергали эти выводы.

Верховный Суд также подчеркнул, что доводы налогового органа фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств, осуществленной судами предыдущих инстанций, тогда как суд кассационной инстанции не наделен полномочиями переоценивать фактические обстоятельства дела.

При установленных обстоятельствах Верховный Суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что контролирующий орган не доказал нарушения истцом требований налогового законодательства и не обосновал правомерность доначисления налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

В связи с этим кассационная жалоба контролирующего органа оставлена без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

