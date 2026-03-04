Правительство создало Координационный центр для реализации планов устойчивости регионов
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о создании Координационного центра под председательством главы правительства для реализации Планов устойчивости регионов Украины. Кабинет Министров также утвердил положение о его работе.
В состав центра вошли представители профильных министерств и центральных органов исполнительной власти, Верховной Рады и Офиса Президента, главы областных военных администраций, а также государственных компаний, в частности НЭК «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Укрзализныця».
Основной задачей Координационного центра определено согласование действий центральной и местной власти для своевременной реализации планов устойчивости регионов. Речь идет об инженерно-технической защите энергетических объектов, развитии распределенной генерации, обеспечении бесперебойного теплоснабжения, а также стабильном водоснабжении и водоотведении.
Первое заседание Координационного центра планируют провести уже на этой неделе. Правительство заявляет о намерении совместно с регионами усилить энергетическую устойчивость страны и подготовиться к следующему отопительному сезону.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.