Водій «Полтаваобленерго» у чаті Viber постив для ухилянтів геолокації ТЦК – що вирішив суд

Семенівський райсуд Полтавщини затвердив угоду про визнання винуватості – водій АТ «Полтаваобленерго» отримав 5 років умовно.

Семенівський районний суд Полтавської області вироком від 26 лютого 2026 року у справі № 547/99/26 затвердив угоду про визнання винуватості, укладену 5 лютого 2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури та обвинуваченим, і призначив покарання за ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Обставини справи

У січні 2024 року у обвинуваченого виник умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Реалізуючи цей умисел, обвинувачений, використовуючи мобільний телефон марки «Redmi Note 14» з SIM-карткою ПрАТ «Київстар», під обліковим записом у месенджері Viber приєднався до публічного чату, який використовується для збору, накопичення та поширення інформації про дату, час і місця проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК та СП, блок-постів ТЦК та СП, військових ЗСУ та інших формувань з метою перешкоджання проведенню мобілізації в особливий період (чат нараховував 2796 учасників).

Обвинувачений неодноразово поширював у чаті інформацію про місця перебування мобільних груп ТЦК та СП, поліції та військовослужбовців ЗСУ, зокрема:

02.01.2024 о 12:45 — «ТЦК в сторону Тукалів» (виїзд с. Наталенки, вул. Спортивна, в сторону с. Тукали Кременчуцького району);

18.01.2024 о 12:45 — «ТЦК Оболонь сіль рада» (поблизу Оболонської сільської ради, вул. Позена, 1/2);

12.02.2024 о 14:45 — «ТЦК біля круга Оболонь» (вул. Котляревського поблизу будинку 2, с. Оболонь);

01.03.2024 о 11:47 — «ОСОБА_8» (вул. Котляревського поблизу будинку 2, с. Оболонь);

13.03.2024 о 09:26 — «ТЦК біля магазинів» (поблизу магазину «Маркетопт», вул. Соборності, 10, с. Оболонь);

30.03.2024 о 08:27 — «ТЦК Українські ковбаси Семенівка» (поблизу магазину «Українські ковбаси», вул. Шевченка, 27, с. Семенівка);

02.04.2024 о 12:40 — «ТЦК Пузирі центр» (поблизу відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», вул. Центральна, 43, с. Пузирі);

03.04.2024 о 10:17 — «ТЦК Оболонь Сільська рада» (поблизу Оболонської сільської ради, вул. Позена, 1/2);

10.04.2024 об 11:58 — «ОСОБА_9» (поблизу відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», вул. Центральна, 43, с. Пузирі);

07.05.2024 о 08:52 — «ТЦК від маркету Семенівка 4 чоловіка без (емодзі поліцейського)» (поблизу магазину «Маркетопт», вул. Шевченка, 27, с. Семенівка).

Поширення такої інформації призводило до зростання напруження в суспільстві, уникнення військовозобов’язаними спілкування з представниками ТЦК та СП, зменшення кількості мобілізаційних ресурсів, які прибувають до ТЦК та СП, та ставило під загрозу терміни й обсяги комплектування ЗСУ.

Обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості.

Визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

Призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням на строк 2 роки з покладенням обов’язків відповідно до ст. 76 КК України:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Застосовано спеціальну конфіскацію: мобільний телефон «Xiaomi HyperOS Redmi Note 14» з SIM-картками ПрАТ «Водафон Україна» та ПрАТ «Київстар» примусово безоплатно вилучено у власність держави (ст.ст. 96-1, 96-2 КК України).

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави від 12.01.2026 (1-кс/554/1049/2026), скасовано.

Запобіжний захід не застосовується.

Вирок може бути оскаржений учасниками судового провадження до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Оскарження можливе лише з обмежених підстав, передбачених ч. 2 ст. 475 КПК України:

для обвинуваченого та його захисника — призначення суворішого покарання, ніж узгоджене в угоді, ухвалення вироку без згоди на покарання, невиконання судом вимог ст. 474 КПК України;

для прокурора — призначення менш суворого покарання, ніж узгоджене в угоді, затвердження угоди в провадженні, де угода не може бути укладена.

