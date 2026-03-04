В Україні презентували Стандарт державної мови «Термінологія безбар’єрності»

Стандарт уніфікує понад 100 термінів, які стосуються прав і можливостей людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, батьків із дітьми, інших груп.

Фото: mova.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні було презентувано Стандарт державної мови «Термінологія безбар’єрності». Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зазначається, що цей документ унормовує і систематизує терміни та визначення понять у сфері безбар’єрності, розширює сферу використання української термінології з питань безбар’єрності, усуває недоліки термінології з питань безбар’єрності.

Стандарт уніфікує понад 100 термінів, які стосуються прав і можливостей людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, батьків із дітьми, інших груп. Також він визначає формулювання, від яких варто відмовитися у офіційному мовленні.

26 лютого Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила другу редакцію Стандарту й надіслала документ до Інституту української мови НАН України та інших наукових установ для надання висновків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.