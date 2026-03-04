КСУ розглянув справу за конституційною скаргою щодо обмеження розміру індексації пенсій

Перший сенат Конституційного Суду України розглядає конституційність положень Закону № 1058 та Закону № 2710, що обмежують перерахунок пенсій військовослужбовців.

Перший сенат 4 березня 2026 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Масюка Петра Михайловича.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Юрій Барабаш, заявник звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на конституційність абзац четвертий частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058–IV (далі – Закон № 1058), пункт 8 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 3 листопада 2022 року № 2710–ІХ (далі – Закон № 2710), які застосовані в остаточному судовому рішенні у його справі, а саме у постанові Восьмого апеляційного адміністративного суду від 30 липня 2025 року.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 42 Закону № 1058 щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій у спосіб збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

В абзаці четвертому зазначеної частини статті 42 Закону № 1058 передбачено, що «розмір та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини».

Пунктом 8 «Прикінцеві положення» Закону № 2710 встановлено, зокрема, що у 2023 році частина друга статті 42 Закону № 1058, стаття 64 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» застосовуються у порядку, на умовах та у строки, що визначені Кабінетом Міністрів України.

Заявник твердить, що нормативне регулювання оспорюваних положень законів № 1058 та № 2710 порушує «право на соціальний захист, принцип рівності усіх перед законом, не забезпечує військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, рівними та належними умовами соціального захисту». На його переконання, оспорювані положення цих законів є неконституційними, оскільки звужують обсяг та зміст існуючих прав вказаних осіб через встановлення обмеження індексації пенсії, що призводить і до обмеження пенсії у максимальному розмірі. Це створює дискримінацію порівняно з особами, яким пенсію призначено за аналогічними нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262–XII.

Суддя-доповідач поінформував, що Друга колегія суддів Першого сенату відкрила конституційне провадження у цій справі щодо конституційності пункту 8 розділу «Прикінцеві положення» Закону № 2710.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

