  1. В Україні

Юрособи можуть подати через Дію заяву про втрату контролю над своїм майном через окупацію

18:31, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юридичні особи, які втратили контроль над своїм майном через окупацію після 24 лютого 2022 року, можуть офіційно зафіксувати цей факт.
Юрособи можуть подати через Дію заяву про втрату контролю над своїм майном через окупацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На порталі Дія відкрили запис на бета-тестування нової послуги — подання заяви про втрату контролю над майном на тимчасово окупованих територіях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про категорію С3.2 у Міжнародному реєстрі збитків.

Якщо юридична особа втратила контроль над своїм майном через окупацію після 24 лютого 2022 року, це можна офіційно зафіксувати на міжнародному рівні.

Після подання заяви дані внесуть до Міжнародного реєстру збитків, а зібрані матеріали передадуть до компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір відшкодування.

Хто може подати заяву:

  • керівник юридичної особи
  • представник із наданими цифровими повноваженнями

Подати заявку на участь у бета-тестуванні можна через портал Дія.

Після тестування послуга мають відкрити для ширшого кола заявників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

юридична особа війна Дія нерухомість

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]