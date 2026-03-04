Юрособи можуть подати через Дію заяву про втрату контролю над своїм майном через окупацію

Юридичні особи, які втратили контроль над своїм майном через окупацію після 24 лютого 2022 року, можуть офіційно зафіксувати цей факт.

На порталі Дія відкрили запис на бета-тестування нової послуги — подання заяви про втрату контролю над майном на тимчасово окупованих територіях.

Йдеться про категорію С3.2 у Міжнародному реєстрі збитків.

Якщо юридична особа втратила контроль над своїм майном через окупацію після 24 лютого 2022 року, це можна офіційно зафіксувати на міжнародному рівні.

Після подання заяви дані внесуть до Міжнародного реєстру збитків, а зібрані матеріали передадуть до компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір відшкодування.

Хто може подати заяву:

керівник юридичної особи

представник із наданими цифровими повноваженнями

Подати заявку на участь у бета-тестуванні можна через портал Дія.

Після тестування послуга мають відкрити для ширшого кола заявників.

