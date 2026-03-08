  1. В мире

В Нидерландах таможенники нашли 400 кг кокаина, спрятанного среди бананов

21:24, 8 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наркотики прибыли на судне из Эквадора и были уничтожены после изъятия.
В Нидерландах таможенники нашли 400 кг кокаина, спрятанного среди бананов
Фото: om.nl
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нидерландах таможенники изъяли партию кокаина, спрятанную среди бананов, в порту Влиссинген. Об этом накануне сообщила местная прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Таможенники перехватили 400 килограммов кокаина во время плановой проверки в порту Влиссинген. Проверка была проведена на основе анализа рисков, проведенного таможней», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, наркотики были спрятаны в поддоне с бананами на судне, прибывшем из Эквадора. Изъятый кокаин уничтожили.

Как сообщает телерадиокомпания NOS, в 2025 году таможня изъяла в порту Влиссингена меньше кокаина, чем годом ранее — 7000 кг против почти 9600 кг. В оба года зафиксировали по 12 случаев изъятия. Также в прошлом году уменьшилось количество изъятых наркотиков в порту Роттердам и в аэропорту Схипхол.

В публикации отмечается, что уменьшение объемов изъятых наркотиков не означает сокращение контрабанды. Из-за усиления контроля в крупных портах преступники используют другие маршруты, методы и порты для перевозки наркотиков. Также таможня предполагает, что партии могут становиться меньше, поскольку контрабандисты пытаются распределить риски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня Нидерланды продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]