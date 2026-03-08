В Нидерландах таможенники нашли 400 кг кокаина, спрятанного среди бананов

Наркотики прибыли на судне из Эквадора и были уничтожены после изъятия.

В Нидерландах таможенники изъяли партию кокаина, спрятанную среди бананов, в порту Влиссинген. Об этом накануне сообщила местная прокуратура.

«Таможенники перехватили 400 килограммов кокаина во время плановой проверки в порту Влиссинген. Проверка была проведена на основе анализа рисков, проведенного таможней», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, наркотики были спрятаны в поддоне с бананами на судне, прибывшем из Эквадора. Изъятый кокаин уничтожили.

Как сообщает телерадиокомпания NOS, в 2025 году таможня изъяла в порту Влиссингена меньше кокаина, чем годом ранее — 7000 кг против почти 9600 кг. В оба года зафиксировали по 12 случаев изъятия. Также в прошлом году уменьшилось количество изъятых наркотиков в порту Роттердам и в аэропорту Схипхол.

В публикации отмечается, что уменьшение объемов изъятых наркотиков не означает сокращение контрабанды. Из-за усиления контроля в крупных портах преступники используют другие маршруты, методы и порты для перевозки наркотиков. Также таможня предполагает, что партии могут становиться меньше, поскольку контрабандисты пытаются распределить риски.

