У Нідерландах митники знайшли 400 кг кокаїну, захованого серед бананів

21:24, 8 березня 2026
Наркотики прибули на судні з Еквадору та були знищені після вилучення.
Фото: om.nl
У Нідерландах митники вилучили партію кокаїну, заховану серед бананів, у порту Вліссінген. Про це напередодні повідомила місцева прокуратура.

«Митники перехопили 400 кілограмів кокаїну під час планової перевірки у порту Вліссінген. Перевірку було проведено на основі аналізу ризиків, проведеного митницею», — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, наркотики були сховані у піддоні з бананами на судні, що прибуло з Еквадор. Вилучений кокаїн знищили.

Як повідомляє телерадіокомпанія NOS, у 2025 році митниця вилучила в порту Вліссінгена менше кокаїну, ніж роком раніше — 7000 кг проти майже 9600 кг. В обидва роки зафіксували по 12 випадків вилучення. Також торік зменшилася кількість вилучених наркотиків у порту Роттердам та в аеропорту Схіпхол.

У публікації зазначається, що зменшення обсягів вилучених наркотиків не означає скорочення контрабанди. Через посилення контролю у великих портах злочинці використовують інші маршрути, методи та порти для перевезення наркотиків. Також митниця припускає, що партії можуть ставати меншими, оскільки контрабандисти намагаються розподілити ризики.

