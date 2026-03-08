Адвоката отстранили от практики из-за того, что он не предоставлял «вежливые и добросовестные услуги»

Дисциплинарная комиссия назначила восьмимесячное отстранение адвокату, который неоднократно не информировал клиентов о судебных заседаниях и нарушал профессиональные обязательства.

Фото: oldcoastmigraine.com.au

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Адвоката из канадского города Виннипег, который имел историю ненадлежащей коммуникации с клиентами и не сообщал им, когда и где они должны являться в суд, дисциплинарная комиссия отстранила от практики на восемь месяцев, пишет cbc.ca.

Дисциплинарная комиссия Манитобы назначила 65-летнему Дугласу Майеру восьмимесячное отстранение после того, как он признал себя виновным в нескольких случаях профессиональной недобросовестности.

Майер также должен уплатить 7 тысяч долларов судебных расходов в пользу общества.

Как отметила комиссия, адвокат признал, что не предоставлял пяти клиентам юридические услуги на надлежащем уровне — в частности, они не были «вежливыми, основательными, своевременными, компетентными, добросовестными, старательными, эффективными и корректными». Кроме того, он нарушил условия обязательства, взятого на себя в 2019 году.

В соответствии с этим обязательством Майер согласился присутствовать на юридических делах своих клиентов, своевременно поддерживать с ними связь и немедленно уведомлять их в случае возникновения проблем со здоровьем или других трудностей, которые могли бы помешать предоставлению услуг в установленные сроки.

По данным комиссии, в период с 2020 по 2023 год Майер неоднократно нарушал эти условия, поскольку пятеро клиентов жаловались на отсутствие надлежащей коммуникации с его стороны.

Одна из клиенток сообщила, что адвокат предупредил ее и ее свидетелей о возможности перекрестного допроса во время судебного процесса в Виннипеге менее чем за месяц до начала слушаний. Кроме того, он не предоставил никаких советов по подготовке к суду.

Во время дисциплинарного слушания Майер «не предоставил разумного или какого-либо объяснения», почему неоднократно нарушал взятые обязательства. В то же время комиссия отметила, что он выразил раскаяние за свои действия.

«Он подтвердил, что не осознавал наличия у себя психического расстройства и согласился пройти лечение», — указано в решении.

Медицинское заключение относительно Майера установило, что 65-летний юрист «соответствует диагностическим критериям психического расстройства», и рекомендовало ему обратиться к медицинским специалистам для лечения.

Восьмимесячное отстранение, по выводам комиссии, является «существенным и пропорциональным усилением» предыдущих дисциплинарных санкций. Оно соответствует общественным интересам, должно направить четкий сигнал как самому адвокату, так и юридическому сообществу, а также служить предохранителем от дальнейших нарушений.

Согласно решению, Майер согласился в дальнейшем работать только при условии постоянной административной поддержки и под определенным надзором, установленным комитетом по рассмотрению жалоб. Также он должен выполнять рекомендации медицинских специалистов и регулярно отчитываться перед обществом юристов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.