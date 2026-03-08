  1. У світі

Адвоката відсторонили від практики через те, що не надавав «ввічливі та старанні послуги»

21:58, 8 березня 2026
Дисциплінарна комісія призначила восьмимісячне відсторонення адвокату, який неодноразово не інформував клієнтів про судові засідання та порушував професійні зобов’язання.
Фото: oldcoastmigraine.com.au
Адвоката з канадського міста Вінніпег, який мав історію неналежної комунікації з клієнтами та не повідомляв їм, коли і де вони мають з’являтися до суду, дисциплінарна комісія відсторонила від практики на вісім місяців, пише cbc.ca

Дисциплінарна комісія Манітоби призначила 65-річному Дугласу Майєру восьмимісячне відсторонення після того, як він визнав себе винним у кількох випадках професійної недоброчесності.

Майєр також має сплатити 7 тисяч доларів судових витрат на користь товариства.

Як зазначила комісія, адвокат визнав, що не надавав п’ятьом клієнтам юридичні послуги на належному рівні — зокрема, вони не були «ввічливими, ґрунтовними, своєчасними, компетентними, сумлінними, старанними, ефективними та коректними». Крім того, він порушив умови зобов’язання, взятого на себе у 2019 році.

Відповідно до цього зобов’язання, Майєр погодився бути присутнім на юридичних справах своїх клієнтів, своєчасно підтримувати з ними зв’язок і негайно повідомляти їх у разі виникнення проблем зі здоров’ям чи інших труднощів, які могли б завадити наданню послуг у встановлені строки.

За даними комісії, у період з 2020 по 2023 рік Майєр неодноразово порушував ці умови, оскільки п’ятеро клієнтів скаржилися на відсутність належної комунікації з його боку.

Одна з клієнток повідомила, що адвокат попередив її та її свідків про можливість перехресного допиту під час судового процесу у Вінніпезі менш ніж за місяць до початку слухань. Крім того, він не надав жодних порад щодо підготовки до суду.

Під час дисциплінарного слухання Майєр «не надав розумного чи будь-якого пояснення», чому неодноразово порушував взяті зобов’язання. Водночас комісія зазначила, що він висловив каяття за свої дії.

«Він підтвердив, що не усвідомлював наявності у себе психічного розладу та погодився пройти лікування», — зазначено в рішенні.

Медичний висновок щодо Майєра встановив, що 65-річний юрист «відповідає діагностичним критеріям психічного розладу», і рекомендував йому звернутися до медичних фахівців для лікування.

Восьмимісячне відсторонення, за висновком комісії, є «суттєвим і пропорційним посиленням» попередніх дисциплінарних санкцій. Воно відповідає суспільним інтересам, має надіслати чіткий сигнал як самому адвокату, так і юридичній спільноті, а також слугувати запобіжником від подальших порушень.

Згідно з рішенням, Майєр погодився надалі працювати лише за умови постійної адміністративної підтримки та під визначеним наглядом, встановленим комітетом із розгляду скарг. Також він має виконувати рекомендації медичних фахівців і регулярно звітувати перед товариством юристів.

адвокат Канада

