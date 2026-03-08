Адвоката відсторонили від практики через те, що не надавав «ввічливі та старанні послуги»

Дисциплінарна комісія призначила восьмимісячне відсторонення адвокату, який неодноразово не інформував клієнтів про судові засідання та порушував професійні зобов’язання.

Фото: oldcoastmigraine.com.au

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адвоката з канадського міста Вінніпег, який мав історію неналежної комунікації з клієнтами та не повідомляв їм, коли і де вони мають з’являтися до суду, дисциплінарна комісія відсторонила від практики на вісім місяців, пише cbc.ca

Дисциплінарна комісія Манітоби призначила 65-річному Дугласу Майєру восьмимісячне відсторонення після того, як він визнав себе винним у кількох випадках професійної недоброчесності.

Майєр також має сплатити 7 тисяч доларів судових витрат на користь товариства.

Як зазначила комісія, адвокат визнав, що не надавав п’ятьом клієнтам юридичні послуги на належному рівні — зокрема, вони не були «ввічливими, ґрунтовними, своєчасними, компетентними, сумлінними, старанними, ефективними та коректними». Крім того, він порушив умови зобов’язання, взятого на себе у 2019 році.

Відповідно до цього зобов’язання, Майєр погодився бути присутнім на юридичних справах своїх клієнтів, своєчасно підтримувати з ними зв’язок і негайно повідомляти їх у разі виникнення проблем зі здоров’ям чи інших труднощів, які могли б завадити наданню послуг у встановлені строки.

За даними комісії, у період з 2020 по 2023 рік Майєр неодноразово порушував ці умови, оскільки п’ятеро клієнтів скаржилися на відсутність належної комунікації з його боку.

Одна з клієнток повідомила, що адвокат попередив її та її свідків про можливість перехресного допиту під час судового процесу у Вінніпезі менш ніж за місяць до початку слухань. Крім того, він не надав жодних порад щодо підготовки до суду.

Під час дисциплінарного слухання Майєр «не надав розумного чи будь-якого пояснення», чому неодноразово порушував взяті зобов’язання. Водночас комісія зазначила, що він висловив каяття за свої дії.

«Він підтвердив, що не усвідомлював наявності у себе психічного розладу та погодився пройти лікування», — зазначено в рішенні.

Медичний висновок щодо Майєра встановив, що 65-річний юрист «відповідає діагностичним критеріям психічного розладу», і рекомендував йому звернутися до медичних фахівців для лікування.

Восьмимісячне відсторонення, за висновком комісії, є «суттєвим і пропорційним посиленням» попередніх дисциплінарних санкцій. Воно відповідає суспільним інтересам, має надіслати чіткий сигнал як самому адвокату, так і юридичній спільноті, а також слугувати запобіжником від подальших порушень.

Згідно з рішенням, Майєр погодився надалі працювати лише за умови постійної адміністративної підтримки та під визначеним наглядом, встановленим комітетом із розгляду скарг. Також він має виконувати рекомендації медичних фахівців і регулярно звітувати перед товариством юристів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.