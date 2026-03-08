В Черкасской области будут судить мужчину, который бросил гранату во двор соседа

В результате взрыва поврежден дом.

В суд направили обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя одного из сел Золотоношского района, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также в хулиганстве с применением взрывного устройства. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

По данным следствия, которое проводилось под процессуальным руководством прокуроров Золотоношской окружной прокуратуры, мужчина без предусмотренного законом разрешения незаконно приобрел предмет, который, согласно заключению эксперта, относится к категории боеприпасов — гранату. Взрывное устройство он хранил до момента изъятия сотрудниками полиции.

Впоследствии, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений, проявляя явное неуважение к обществу и грубо нарушая общественный порядок, мужчина умышленно привел в действие взрывное устройство и бросил его на приусадебный участок домовладения местного жителя.

В результате взрыва были повреждены окна и фасад жилого дома. Это вызвало панику и страх среди людей, находившихся в доме.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В случае доказательства вины ему грозит до семи лет лишения свободы.

