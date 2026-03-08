В Киеве из-за ремонта путей на Кирилловской изменят маршруты четырех трамваев

Ограничения будут действовать с 9 по 20 марта в дневное время, также запустят временный автобус.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве с 9 по 20 марта изменят маршруты трамваев №№ 11, 12, 16 и 19 из-за ремонта трамвайных путей на улице Кирилловской. Об этом сообщили в Киевпастранс.

На время выполнения работ ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме выходных, движение транспорта будет организовано по измененным схемам.

Трамваи №№ 11, 12, 16 будут курсировать от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро Героев Днепра до улицы Семена Скляренко.

Трамвай № 19 будет ездить от Контрактовой площади до остановки «Стадион «Спартак».

Для перевозки пассажиров между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко организуют временный автобусный маршрут № 19-Т.

В прямом направлении автобус будет курсировать от улицы Спасской через улицы Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Оленевскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую и Полярную до площади Тараса Шевченко.

В обратном направлении маршрут будет пролегать от площади Тараса Шевченко через улицы Полярную, Автозаводскую, Семена Скляренко, Сырецкую, Кирилловскую, Щекавицкую, Константиновскую и Спасскую до Контрактовой площади.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.