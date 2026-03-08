У Києві через ремонт колій на Кирилівській змінять маршрути чотирьох трамваїв

Обмеження діятимуть з 9 до 20 березня у денний час, також запустять тимчасовий автобус.

У Києві з 9 до 20 березня змінять маршрути трамваїв №№ 11, 12, 16 і 19 через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській. Про це повідомили у Київпастранс.

На час виконання робіт щодня з 10:00 до 17:00, окрім вихідних, рух транспорту буде організовано за зміненими схемами.

Трамваї №№ 11, 12, 16 курсуватимуть від вулиці Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро Героїв Дніпра до вулиці Семена Скляренка.

Трамвай № 19 їздитиме від Контрактова площа до зупинки «Стадіон «Спартак».

Для перевезення пасажирів між Контрактовою площею та площею Площа Тараса Шевченка організують тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т.

У прямому напрямку автобус курсуватиме від вулиці Спаської через вулиці Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську та Полярну до площі Тараса Шевченка.

У зворотному напрямку маршрут пролягатиме від площі Тараса Шевченка через вулиці Полярну, Автозаводську, Семена Скляренка, Сирецьку, Кирилівську, Щекавицьку, Костянтинівську та Спаську до Контрактової площі.

