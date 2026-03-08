Миграционная служба объяснила, в каких случаях осуществляется обмен паспорта

Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в ряде случаев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, что обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в случае:

изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);

получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов (РНОКПП) или уведомления об отказе от принятия указанного номера (по желанию);

выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт;

окончания срока действия паспорта;

непригодности паспорта для дальнейшего использования, то есть если паспорт или фотография в нем имеют повреждения либо отсутствует их часть, что не позволяет визуально идентифицировать личность, прочитать фамилию, собственное имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи, повреждения перфорированной серии и номера, которые не позволяют установить реквизиты паспорта, исправления, в частности внесение изменений в персональные данные лица / наименование органа / штампа / печати, повреждения, блокирующие возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя;

если лицо достигло 25- или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий;

наличия у лица паспорта образца 1994 года (по желанию).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.