Миграционная служба объяснила, в каких случаях осуществляется обмен паспорта
21:42, 8 марта 2026
Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в ряде случаев.
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, что обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в случае:
- изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);
- получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов (РНОКПП) или уведомления об отказе от принятия указанного номера (по желанию);
- выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт;
- окончания срока действия паспорта;
- непригодности паспорта для дальнейшего использования, то есть если паспорт или фотография в нем имеют повреждения либо отсутствует их часть, что не позволяет визуально идентифицировать личность, прочитать фамилию, собственное имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи, повреждения перфорированной серии и номера, которые не позволяют установить реквизиты паспорта, исправления, в частности внесение изменений в персональные данные лица / наименование органа / штампа / печати, повреждения, блокирующие возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя;
- если лицо достигло 25- или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий;
- наличия у лица паспорта образца 1994 года (по желанию).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.