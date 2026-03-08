  1. В Украине

Миграционная служба объяснила, в каких случаях осуществляется обмен паспорта

21:42, 8 марта 2026
Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в ряде случаев.
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, что обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в случае:

  • изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);
  • получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов (РНОКПП) или уведомления об отказе от принятия указанного номера (по желанию);
  • выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт;
  • окончания срока действия паспорта;
  • непригодности паспорта для дальнейшего использования, то есть если паспорт или фотография в нем имеют повреждения либо отсутствует их часть, что не позволяет визуально идентифицировать личность, прочитать фамилию, собственное имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи, повреждения перфорированной серии и номера, которые не позволяют установить реквизиты паспорта, исправления, в частности внесение изменений в персональные данные лица / наименование органа / штампа / печати, повреждения, блокирующие возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя;
  • если лицо достигло 25- или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий;
  • наличия у лица паспорта образца 1994 года (по желанию).

паспорт ID-паспорт

