Кабмин утвердил методические рекомендации для формирования сети профессионального и профессионального предвысшего образования

Кабинет Министров утвердил методические рекомендации для формирования сети профессионального и профессионального предвысшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Документ определяет единый подход к обновлению сети в каждой области с учетом потребностей молодежи и взрослых в обучении и переподготовке, реального спроса на специалистов в области и запросов экономики.

Что необходимо для формирования способной сети учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования?

соответствовать экономической структуре области;

избегать дублирования подготовки по одинаковым профессиональным квалификациям;

выполнять региональный заказ и обеспечивать плановое количество зачисленных соискателей образования;

иметь не менее 50% мест в общежитиях от общего количества соискателей образования;

быть физически и транспортно доступной;

обеспечивать получение качественного образования;

рационально использовать финансовые и материальные ресурсы;

создавать условия для развития дуального образования и привлечения инвестиций.

Методические рекомендации предлагают также учитывать показатели трудоустройства выпускников, состояние материально-технической базы, кадровое обеспечение, долю поступлений в специальный фонд, уровень международного сотрудничества, а также архитектурную и цифровую доступность.

Что изменится на местном уровне?

Каждая область разработает региональный план формирования сети и будет обновлять его не реже чем один раз в пять лет. Подготовка плана предусматривает комплексный анализ: действующей сети учреждений, их способности, прогноза потребностей рынка труда на 2 и 5 лет, а также демографической ситуации.

На основе этого будут определять модель развития каждого учреждения — его профиль, масштабы деятельности и перспективы модернизации или трансформации.

Для подготовки региональных планов формирования сети учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования могут создаваться рабочие группы при Совете министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администрациях (военных администрациях).

Планы будут утверждаться областными государственными администрациями (военными администрациями) и согласовываться с Министерством образования и науки Украины и центральными органами исполнительной власти — учредителями учреждений.

К подготовке планов будут привлекать органы местного самоуправления, работодателей, руководителей учреждений образования.

Какие управленческие решения возможны?

По результатам анализа области могут предусмотреть реорганизацию или профилизацию учреждений, консолидацию малокомплектных учреждений, создание новых учреждений или изменение их типа. Также могут планировать модернизацию общежитий, обновление оборудования и обеспечение подвоза соискателей образования.

Решение о создании, реорганизации, ликвидации или изменении типа учреждения принимает его учредитель в соответствии с Законами Украины «О профессиональном образовании» и «О профессиональном предвысшем образовании».

Утвержденные рекомендации формируют основу для системного обновления сети профессионального и профессионального предвысшего образования в областях и согласования подготовки кадров с реальными потребностями экономики.

