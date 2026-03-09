Уряд затвердив методичні рекомендації для формування мережі професійної та фахової передвищої освіти

Документ визначає єдиний підхід до оновлення мережі в кожній області з урахуванням потреб молоді й дорослих у навчанні та перепідготовці.

Кабінет Міністрів затвердив методичні рекомендації для формування мережі професійної та фахової передвищої освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Документ визначає єдиний підхід до оновлення мережі в кожній області з урахуванням потреб молоді й дорослих у навчанні та перепідготовці, реального попиту на фахівців в області та запитів економіки.

Що потрібно для формування спроможної мережі закладів професійної та фахової передвищої освіти?

відповідати економічній структурі області;

уникати дублювання підготовки за однаковими професійними кваліфікаціями;

виконувати регіональне замовлення та забезпечувати планову кількість зарахованих здобувачів освіти;

мати не менше ніж 50% місць у гуртожитках від загальної кількості здобувачів освіти;

бути фізично та транспортно доступною;

забезпечувати здобуття якісної освіти;

раціонально використовувати фінансові та матеріальні ресурси;

створювати умови для розвитку дуальної освіти та залучення інвестицій.

Методичні рекомендації пропонують також враховувати показники працевлаштування випускників, стан матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення, частку надходжень до спеціального фонду, рівень міжнародного співробітництва та архітектурну й цифрову доступність.

Що зміниться на місцевому рівні?

Кожна область розробить регіональний план формування мережі та оновлюватиме його не рідше ніж раз на п’ять років. Підготовка плану передбачає комплексний аналіз: чинної мережі закладів, їхньої спроможності, прогнозу потреб ринку праці на 2 і 5 років, а також демографічної ситуації.

На основі цього визначатимуть модель розвитку кожного закладу — його профіль, масштаби діяльності та перспективи модернізації або трансформації.

Для підготовки регіональних планів формування мережі закладів професійної та фахової передвищої освіти можуть утворювати робочі групи при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях (військових адміністраціях).

Плани затверджуватимуть обласні держадміністрації (військові адміністрації) та погоджуватимуть із Міністерством освіти і науки України та центральними органами виконавчої влади — засновниками закладів.

До підготовки планів залучатимуть органи місцевого самоврядування, роботодавців, керівників закладів освіти.

Які управлінські рішення можливі?

За результатами аналізу області можуть передбачити реорганізацію або профілізацію закладів, консолідацію малокомплектних установ, створення нових закладів чи зміну їхнього типу. Також можуть планувати модернізацію гуртожитків, оновлення обладнання та забезпечення підвезення здобувачів освіти.

Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію або зміну типу закладу ухвалює його засновник відповідно до Законів України «Про професійну освіту» та «Про фахову передвищу освіту».

Затверджені рекомендації формують основу для системного оновлення мережі професійної та фахової передвищої освіти в областях та узгодження підготовки кадрів із реальними потребами економіки.

