В Киеве на два дня частично ограничат движение транспорта по Столичному шоссе
23:59, 8 марта 2026
Дорожники будут устранять недостатки покрытия.
В Киеве 9 и 10 марта частично ограничат движение по Столичному шоссе в Голосеевском районе. Работы проводит ШЭУ «Магистраль», сообщает КК «Киевавтодор».
Ремонтные работы будут проходить на участке в направлении выезда из города, перед поворотом на ул. Академика Заболотного.
В коммунальной корпорации просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за неудобства.
