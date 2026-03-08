В Киеве на два дня частично ограничат движение транспорта по Столичному шоссе

Дорожники будут устранять недостатки покрытия.

В Киеве 9 и 10 марта частично ограничат движение по Столичному шоссе в Голосеевском районе. Работы проводит ШЭУ «Магистраль», сообщает КК «Киевавтодор».

Ремонтные работы будут проходить на участке в направлении выезда из города, перед поворотом на ул. Академика Заболотного.

В коммунальной корпорации просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за неудобства.

