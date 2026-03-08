У Києві на два дні частково обмежать рух транспорту Столичним шосе

Дорожники ліквідовуватимуть недоліки покриття.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 9 та 10 березня частково обмежуватимуть рух на Столичному шосе у Голосіївському районі. Роботи проводить ШЕУ «Магістраль», повідомляє КК «Київавтодор».

Ремонтні роботи проходитимуть на ділянці в напрямку виїзду з міста, перед поворотом на вул. Академіка Заболотного.

У комунальній корпорації просять водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту та перепрошують за незручності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.