У Києві на два дні частково обмежать рух транспорту Столичним шосе

23:59, 8 березня 2026
Дорожники ліквідовуватимуть недоліки покриття.
У Києві 9 та 10 березня частково обмежуватимуть рух на Столичному шосе у Голосіївському районі. Роботи проводить ШЕУ «Магістраль», повідомляє КК «Київавтодор».

Ремонтні роботи проходитимуть на ділянці в напрямку виїзду з міста, перед поворотом на вул. Академіка Заболотного.

У комунальній корпорації просять водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту та перепрошують за незручності.

