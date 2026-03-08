Украинец установил мировой рекорд, пробежав семь марафонов на семи континентах за одну неделю
Украинский спортсмен Максим Кривенко за семь дней преодолел марафонскую дистанцию на каждом из семи континентов мира. Об этом сообщила пресс-служба Книги мировых рекордов.
Советник министра молодежи и спорта, родом из Полтавы, пробежал в общей сложности 295 километров и 265 метров. Марафоны состоялись в Антарктиде, Кейптауне (Африка), Перте (Австралия), Дубае (Азия), Мадриде (Европа), Форталезе (Южная Америка) и Майами (Северная Америка).
Между забегами Кривенко пребывал преимущественно в перелетах и почти не имел полноценного отдыха. Дополнительную сложность составляли резкие изменения климата — от морозов Антарктиды до жары Африки и Южной Америки.
Сам спортсмен признал, что испытание было тяжелым не только физически, но и психологически. «Я был готов физически, но не ментально. Однако работал с собой на каждом континенте и каждом старте, и мне это удалось. Я горжусь, потому что ни на одном марафоне не сдался», — отметил Кривенко.
Он также выразил надежду, что его пример вдохновит молодежь заниматься спортом. «Надеюсь, когда-нибудь какой-нибудь олимпийский чемпион скажет: я начал тренироваться, увидев, что это возможно», — добавил спортсмен.
Достижение Кривенко стало первым рекордом такого масштаба для представителя Украины: за неделю он пробежал семь марафонов на семи континентах, преодолев почти 300 км.
