Украинец установил мировой рекорд, пробежав семь марафонов на семи континентах за одну неделю

22:59, 8 марта 2026
Максим Кривенко преодолел почти 300 км и попал в Книгу мировых рекордов.
Украинский спортсмен Максим Кривенко за семь дней преодолел марафонскую дистанцию на каждом из семи континентов мира. Об этом сообщила пресс-служба Книги мировых рекордов.

Советник министра молодежи и спорта, родом из Полтавы, пробежал в общей сложности 295 километров и 265 метров. Марафоны состоялись в Антарктиде, Кейптауне (Африка), Перте (Австралия), Дубае (Азия), Мадриде (Европа), Форталезе (Южная Америка) и Майами (Северная Америка).

Между забегами Кривенко пребывал преимущественно в перелетах и почти не имел полноценного отдыха. Дополнительную сложность составляли резкие изменения климата — от морозов Антарктиды до жары Африки и Южной Америки.

Сам спортсмен признал, что испытание было тяжелым не только физически, но и психологически. «Я был готов физически, но не ментально. Однако работал с собой на каждом континенте и каждом старте, и мне это удалось. Я горжусь, потому что ни на одном марафоне не сдался», — отметил Кривенко.

Он также выразил надежду, что его пример вдохновит молодежь заниматься спортом. «Надеюсь, когда-нибудь какой-нибудь олимпийский чемпион скажет: я начал тренироваться, увидев, что это возможно», — добавил спортсмен.

Достижение Кривенко стало первым рекордом такого масштаба для представителя Украины: за неделю он пробежал семь марафонов на семи континентах, преодолев почти 300 км.

