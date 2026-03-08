Українець встановив світовий рекорд, пробігши сім марафонів на семи континентах за один тиждень

Максим Кривенко подолав майже 300 км і потрапив до Книги світових рекордів.

Український спортсмен Максим Кривенко за сім днів подолав марафонську дистанцію на кожному з семи континентів світу. Про це повідомила пресслужба Книги світових рекордів.

Радник міністра молоді та спорту, родом із Полтава, пробіг загалом 295 кілометрів і 265 метрів. Марафони відбулися в Антарктиді, Кейптауні (Африка), Перті (Австралія), Дубаї (Азія), Мадриді (Європа), Форталезі (Південна Америка) та Маямі (Північна Америка).

Між забігами Кривенко перебував переважно у перельотах і майже не мав повноцінного відпочинку. Додаткову складність становили різкі зміни клімату — від морозів Антарктиди до спеки Африки та Південної Америки.

Сам спортсмен визнав, що випробування було важким не лише фізично, а й психологічно. «Я був готовий фізично, але не ментально. Проте працював із собою на кожному континенті і кожному старті, і мені це вдалося. Я пишаюся, бо на жодному марафоні не здався», — зазначив Кривенко.

Він також висловив надію, що його приклад надихне молодь займатися спортом. «Сподіваюся, колись якийсь олімпійський чемпіон скаже: я почав тренуватися, побачивши, що це можливо», — додав спортсмен.

Досягнення Кривенка стало першим рекордом такого масштабу для представника України: за тиждень він пробіг сім марафонів на семи континентах, подолавши майже 300 км.

