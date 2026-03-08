Может ли семья погибшего военного унаследовать жилищный ваучер – объяснили в Минветеранов

Такое право является персональным и не входит в состав наследства.

Семья погибшего защитника Украины не может унаследовать право на получение жилищного ваучера, если военный при жизни им не воспользовался. Об этом сообщили в Минветеранов.

В настоящее время законодательство не предусматривает возможности передачи такого права по наследству. Государственная помощь в форме жилищного ваучера предоставляется адресно – конкретному лицу, которое соответствует критериям, определенным Порядком №1176.

Получение жилищного ваучера является правом, а не обязанностью гражданина. Поэтому, если человек при жизни не воспользовался этой возможностью, право на получение такого вида помощи не переходит по наследству.

Получение жилищного ваучера рассматривается как административная услуга, предусматривающая возмещение ущерба, причиненного в связи с внутренним перемещением конкретного лица с временно оккупированных территорий.

Такое возмещение не является имущественной компенсацией. Право на жилищный ваучер неразрывно связано с личностью наследодателя и в соответствии со статьей 1219 Гражданского кодекса Украины относится к непереходимым правам, которые не входят в состав наследства.

