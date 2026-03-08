  1. В Україні

Чи може родина загиблого військового успадкувати житловий ваучер – пояснили в Мінветеранів

21:06, 8 березня 2026
Таке право є персональним і не входить до складу спадщини.
Родина загиблого захисника України не може успадкувати право на отримання житлового ваучера, якщо військовий за життя ним не скористався. Про це повідомили в Мінветеранів.

Наразі законодавство не передбачає можливості передання такого права у спадщину. Державна допомога у формі житлового ваучера надається адресно — конкретній особі, яка відповідає критеріям, визначеним Порядком №1176.

Отримання житлового ваучера є правом, а не обов’язком громадянина. Тому, якщо людина за життя не скористалася цією можливістю, право на отримання такого виду допомоги не переходить у спадщину.

Отримання житлового ваучера розглядається як адміністративна послуга, що передбачає відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з внутрішнім переміщенням конкретної особи з тимчасово окупованих територій.

Таке відшкодування не є майновою компенсацією. Право на житловий ваучер нерозривно пов’язане з особою спадкодавця і відповідно до статті 1219 Цивільного кодексу України належить до неперехідних прав, які не входять до складу спадщини.

