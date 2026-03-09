Декрет до 4 месяцев, срочные договоры и видеонаблюдение — спорные нормы Трудового кодекса пересмотрят

Комитет рекомендовал парламенту принять правительственный проект нового Трудового кодекса за основу с последующей доработкой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины рассмотрел на заседании 4 марта проект Трудового кодекса Украины (рег. № 14386), поданный Кабинетом Министров Украины, и рекомендовал его к принятию за основу с последующей доработкой ко второму чтению.

Как писала «Судебно-юридическая газета», проект Трудового кодекса предусматривает урегулирование и фактическое закрепление возможности видеонаблюдения на рабочем месте и мониторинга служебной корреспонденции работников. Кроме того, документ направлен на обновление трудового законодательства, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы и равенства сторон, обеспечение достойных условий труда.

Основные положения и концепция

В ходе обсуждения отмечалось, что действующий Кодекс законов о труде был принят ещё в 1971 году. Хотя в него вносились изменения, его базовая философия оставалась неизменной. Новый Трудовой кодекс призван стать системным обновлением трудового законодательства, адаптировать его к современным социально-экономическим условиям и учесть евроинтеграционные обязательства Украины.

По словам народных депутатов, документ разрабатывался в течение двух лет в сотрудничестве с профсоюзами, работодателями и представителями профильного комитета.

Позиция Министерства образования и науки

Представители Министерства образования и науки высказали ряд замечаний и предложений.

МОН поддержало необходимость:

уточнения положений о студенческом и ученическом трудовом договоре;

сохранения возможности выплаты вознаграждения соискателям профессионального образования во время прохождения практической подготовки.

В выводах министерства отмечается, что практическая подготовка является составной частью образовательного процесса в сфере профессионального образования и направлена на закрепление знаний через работу на реальном производстве. При этом возможность получать вознаграждение на основании студенческого трудового договора обеспечивает правовое регулирование отношений между обучающимся и работодателем и стимулирует молодёжь выбирать профессиональное образование.

Также министерство внесло другие предложения по согласованию норм трудового кодекса с законодательством в сфере образования.

Позиции других ведомств

В ходе заседания были озвучены позиции ряда органов и учреждений.

Министерство экономики поддержало законопроект как разработчик документа. Министерство финансов также поддержало проект. Министерство социальной политики поддержало инициативу.

Национальная академия искусств Украины предоставила замечания и предложения, требующие доработки. Национальная академия педагогических наук Украины замечаний и предложений не подала. Национальная академия правовых наук Украины представила предложения и замечания.

Профсоюз работников образования и науки Украины высказал системные замечания, в частности относительно гарантий трудовых прав и регулирования срочных трудовых договоров.

Срочные трудовые договоры

Профсоюзная сторона подчеркнула, что проект меняет философию трудовых отношений, поскольку расширяет возможность применения срочных договоров. По их мнению, бессрочный договор должен оставаться базовой формой занятости, а срочные — применяться только в случаях, предусмотренных законом.

Была выражена обеспокоенность отсутствием ограничений по количеству перезаключений срочных договоров и отсутствием автоматического перехода в бессрочную форму при многократном продлении.

Испытательный срок

Обсуждался вопрос установления испытательного срока более трёх месяцев. Профсоюзная сторона считает, что расширение такого срока создаёт риски для работников, особенно молодых специалистов, педагогов и внутренне перемещённых лиц. Отмечалось, что слишком длительный испытательный период может стать инструментом давления и неопределённости в трудовых отношениях.

Отпуск по уходу за ребёнком и трудовые гарантии

Отдельно обсуждались нормы статьи 150 проекта Трудового кодекса, регулирующей отпуск по уходу за ребёнком.

В частности, проект предусматривает сокращение такого отпуска с трёх лет до четырёх месяцев. Представители профсоюзов подчеркнули, что это существенное ухудшение положения работников по сравнению с действующим законодательством.

Было отмечено, что Конституция Украины запрещает сужение уже предоставленных гарантий и прав. Также подчёркивалось, что речь идёт о чувствительной сфере защиты семьи и материнства. Отдельно обращалось внимание на недостаточное развитие дошкольной инфраструктуры — яслей и детских садов, что делает невозможным полноценный выход матери на работу через четыре месяца после рождения ребёнка.

Добавим, также проектом Трудового кодекса Украины правовые и организационные основы регулирования порядка и способов разрешения коллективных трудовых споров в Украине. В связи с этим планируется обеспечить развитие института трудовой медиации, реализацию права работников и работодателей на коллективные действия в случаях конфликта интересов, а также сбалансировать институт ответственности и интересы работников и работодателей за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах и т.п.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.