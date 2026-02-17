Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Фото: Chime Security

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обновление трудового законодательства в Украине уже давно является неизбежным шагом. Кодекс законов о труде, принятый еще в советские времена, нуждается в глубокой модернизации с учетом современных экономических условий, цифровизации и распространения гибких форм занятости.

Законопроект 14386 от 15.01.2026 подан Кабинетом Министров Украины и направлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В проект акта инкорпорированы нормы законов Украины «Об оплате труда», «Об отпусках», «О коллективных договорах и соглашениях», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)».

Анализ отдельных положений проекта нового Трудового кодекса свидетельствует: ряд предложенных норм может существенно сузить существующие гарантии работников и изменить баланс сил в пользу работодателя.

В частности, в этом плане особое внимание привлекают статьи 35 и 36 проекта. Они предусматривают право работодателя осуществлять видеонаблюдение и мониторинг рабочей корреспонденции работника на рабочем месте работника, если оно находится в помещении или на территории работодателя.

В соответствии со статьей 35 работодатель может осуществлять видеонаблюдение на рабочем месте работника, находящемся в помещении или на территории работодателя.

Видеонаблюдение является крайней формой контроля работодателя за работником и может применяться только при условии невозможности или неэффективности применения альтернативных способов контроля за работником.

Осуществление видеонаблюдения не может нарушать право работника на уважение к его личной и семейной жизни.

При установлении видеонаблюдения работодатель обязан:

учитывать объективную и обоснованную необходимость осуществления видеонаблюдения; проинформировать работника о проведении видеонаблюдения и месте установки видеокамер способом, определенным им из предусмотренных статьей 23 данного Кодекса, если иное не установлено коллективным или трудовым договором.

Статьей 23 проекта предусмотрены следующие способы ознакомления работника с актами работодателя, уведомлениями, иными документами относительно его трудовых прав и обязанностей:

ознакомление работника под подпись; ознакомление работника с помощью определенных в коллективном или трудовом договоре технических средств электронных коммуникаций, в том числе с наложением работником электронной подписи; направление работнику копий актов работодателя, уведомлений, иных документов заказным почтовым отправлением по предоставленному работником адресу его места проживания, кроме случаев, когда законом предусмотрено ознакомление работника исключительно под подпись.

По требованию работника работодатель обязан предоставить необходимый фрагмент видеозаписи, который хранится работодателем не менее трёх месяцев и может быть доказательством нарушения трудовых прав такого работника и/или невыполнения им трудовых обязанностей. Видеозапись не может быть передана третьим лицам без письменного согласия работника, кроме случаев, предусмотренных законом.

Порядок учета видеозаписей, сделанных во время видеонаблюдения за работником на рабочем месте, определяется работодателем.

Кроме того, работодатель сможет осуществлять мониторинг рабочей корреспонденции работника и/или документов (файлов), созданных и размещенных на технических средствах электронных коммуникаций, принадлежащих работодателю и используемых работником для выполнения трудовых обязанностей.

Мониторинг рабочей корреспонденции и/или документов (файлов) является крайней формой контроля работодателя. Такой мониторинг может применяться только при условии невозможности применения альтернативных способов контроля за выполнением работником трудовых обязанностей. О введении мониторинга работодатель обязан проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления. Осуществление мониторинга рабочей корреспонденции и/или документов (файлов) не может нарушать право работника на уважение к его личной и семейной жизни.

Практическое применение этих норм вызывает вопросы. Порядок учета видеозаписей определяет сам работодатель. Именно он оценивает «объективную необходимость» установки камер. Именно он выбирает способ уведомления работника — от ознакомления под подпись до электронного информирования.

Таким образом, механизмы контроля за самим контролем фактически остаются в руках одной стороны трудовых отношений.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.