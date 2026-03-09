  1. В Украине

Когда должны быть поданы документы для обмена паспорта в случае окончания срока его действия

07:54, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В случае окончания срока действия паспорта гражданина Украины документы для его обмена могут быть поданы в течение некоторого времени.
Когда должны быть поданы документы для обмена паспорта в случае окончания срока его действия
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области пояснила, когда должны быть поданы документы для обмена паспорта гражданина Украины в случае окончания срока его действия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отметили, что в случае окончания срока действия паспорта гражданина Украины документы для его обмена могут быть поданы в течение одного месяца до даты окончания срока его действия. В таком случае паспорт, подлежащий обмену, после приема документов возвращается лицу и сдается им во время получения нового паспорта.

В случае возникновения обстоятельств или событий, в связи с которыми паспорт подлежит обмену (кроме окончания срока действия паспорта), документы для его обмена подаются в течение одного месяца с даты наступления таких обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт ID-паспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент инициирует присоединение Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц

Президент предлагает новый законопроект.

Квоты, тайное голосование и запрет на админдолжности: как ХХ съезд судей будет выбирать новый состав Совета судей

ХХ съезд должен избрать новый состав высшего органа судейского самоуправления: процесс избрания нового состава Совета судей включает открытое обсуждение каждой кандидатуры.

Декрет до 4 месяцев, срочные договоры и видеонаблюдение — спорные нормы Трудового кодекса пересмотрят

Комитет рекомендовал парламенту принять правительственный проект нового Трудового кодекса за основу с последующей доработкой.

Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]