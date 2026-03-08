  1. В Украине

Потепление уже на пороге – какая будет погода в начале недели

23:30, 8 марта 2026
Синоптики прогнозируют повышение температуры и слабый ветер.
Потепление уже на пороге – какая будет погода в начале недели
В Украине в понедельник и вторник, 9 и 10 марта, прогнозируют преимущественно без осадков и существенное потепление, сообщает Укргидрометцентр.

9 марта ожидается ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с. На северо-востоке страны местами возможны гололедица и скользкие дороги. Температура ночью составит от 1° тепла до 4° мороза, днем 9–14° тепла, в западных областях до 17°, на северо-востоке и востоке — 6–11°.

В Киеве 9 марта ожидается около 0° ночью и 11–13° днем. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура 9 марта за время наблюдений составила 20° в 2025 году, самая низкая — 20° мороза в 1915 году.

10 марта ветер изменится на юго-западный, скоростью 5–10 м/с. Ночью ожидается от 3° тепла до 2° мороза, днем 11–16° тепла, на крайнем западе до 18°.

В Киеве 10 марта прогнозируют 1–3° ночью и 13–15° днем.

