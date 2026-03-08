Потепління вже на порозі – якою буде погода напочатку тижня

Синоптики прогнозують підвищення температури і слабкий вітер.

В Україні в понеділок та вівторок, 9 та 10 березня, прогнозують переважно без опадів і суттєве потепління, повідомляє Укргідрометцентр.

9 березня очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. На північному сході країни місцями можливі ожеледиця та слизькі дороги. Температура вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9–14° тепла, у західних областях до 17°, на північному сході та сході — 6–11°.

У Києві 9 березня очікується близько 0° вночі та 11–13° вдень. За даними Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура 9 березня за час спостережень становила 20° у 2025 році, найнижча — 20° морозу у 1915 році.

10 березня вітер зміниться на південно-західний, швидкістю 5–10 м/с. Вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11–16° тепла, на крайньому заході до 18°.

У Києві 10 березня прогнозують 1–3° вночі та 13–15° вдень.

