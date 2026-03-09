Установление отцовства после смерти мужчины: как это сделать по закону

Речь идет о случаях, когда мужчина не состоял в браке с матерью ребенка или умер до его рождения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине факт отцовства в отношении ребенка может быть установлен даже после смерти мужчины. Это важный юридический вопрос, поскольку от определения происхождения ребенка зависят его права на наследство, социальные выплаты и другие гарантии.

Законодательство предусматривает несколько механизмов установления отцовства в таких случаях — в частности через суд или путем подачи соответствующего заявления, в зависимости от обстоятельств рождения ребенка и семейного статуса родителей. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Существуют следующие пути установления факта отцовства после смерти мужчины.

В соответствии с частью третьей статьи 122 Семейного кодекса Украины, если ребенок родился до истечения десяти месяцев со дня прекращения брака вследствие смерти мужчины, происхождение ребенка от отца может быть определено по совместному заявлению матери и мужчины, который считает себя отцом.

При этом статьей 130 Кодекса предусмотрено, что в случае смерти мужчины, который не состоял в браке с матерью ребенка, факт его отцовства может быть установлен по решению суда.

Заявление об установлении факта отцовства принимается судом, если запись об отце ребенка в книге регистрации рождений внесена в соответствии с частью первой статьи 135 этого Кодекса.

Заявление об установлении факта отцовства может быть подано:

матерью;

опекуном, попечителем ребенка;

лицом, которое содержит и воспитывает ребенка;

самим ребенком, который достиг совершеннолетия.

В случае рождения женой ребенка, зачатого в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, осуществленных с письменного согласия ее мужа, он записывается отцом ребенка (статья 123 Кодекса).

Если ребенок зачат в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий после смерти мужчины, вопрос признания отцовства решается в судебном порядке путем подачи заявления об установлении факта отцовства.

Заявление физического лица об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту его проживания (часть первая статьи 316 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Суд в таких делах учитывает все доказательства, в частности:

ДНК-экспертизу (если возможно получить генетический материал отца);

наличие письменного согласия мужчины на применение вспомогательных репродуктивных технологий;

показания свидетелей, переписку, другие доказательства, подтверждающие намерение мужчины быть отцом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.