  1. В Украине

Можно ли оставить себе старый заграничный паспорт: что предусматривает закон

11:58, 9 марта 2026
Можно ли оставить старый загранпаспорт после оформления нового.
Можно ли оставить себе старый заграничный паспорт: что предусматривает закон
Гражданин Украины не может одновременно иметь более двух действующих заграничных паспортов. Об этом подчеркнули в государственном предприятии «Документ», объясняя порядок оформления нового документа.

Согласно действующему законодательству, при оформлении нового заграничного паспорта один из предыдущих документов подлежит аннулированию. Это происходит, если срок его действия уже истек или если изменилась информация, внесенная в паспорт.

Аннулирование паспорта осуществляется техническим способом — в документе пробивают не менее двух отверстий в машиносчитываемой зоне.

В то же время гражданин может оставить аннулированный паспорт у себя. Это возможно по его заявлению в случае, если в документе содержатся действующие визы или отметка о временном проживании в иностранном государстве.

Также мы писали, когда должны быть поданы документы для обмена паспорта в случае окончания срока его действия.

