На Прикарпатье мужчина с ножом напал на группу оповещения ТЦК: ранены двое военных

14:24, 9 марта 2026
Один военнослужащий получил ранение в шею, другой — в руку и плечо.
Иллюстративное фото, источник - enovosty.com
В Ивано-Франковской области военнообязанный мужчина напал с ножом на группу оповещения во время проверки военно-учетных документов. Двое военнослужащих ТЦК получили ранения.

Инцидент произошел в понедельник, 9 марта, около 06:30 на территории Брошнив-Осадской поселковой громады Калушского района. Об этом сообщило Оперативное командование «Запад».

По информации, сотрудники 1-го отдела Калушского районного ТЦК и СП вместе с представителем правоохранительных органов проводили мероприятия по оповещению граждан мобилизационного возраста и пытались проверить у мужчины военно-учетные документы.

Во время общения мужчина попытался скрыться. Когда его догнали, он напал на группу оповещения с ножом.

В результате нападения один военнослужащий получил ножевое ранение в область шеи, другой — в руку и плечо. Пострадавших госпитализировали, им оказали медицинскую помощь. По данным военных, их жизни ничего не угрожает.

Нападавшего разыскивает полиция.

В командовании напомнили, что нападение на военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей предусматривает уголовную ответственность. В зависимости от тяжести преступления и полученных повреждений наказание может составлять от 5 до 12 лет лишения свободы (ст. 114-1 и ст. 350 Уголовного кодекса Украины).

Граждан также призвали соблюдать законодательство и не прибегать к насилию в отношении представителей ТЦК и СП во время выполнения ими служебных обязанностей.

нападение Ивано-Франковск ТЦК

Лента новостей

Блоги
Публикации
