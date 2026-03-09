Іран запустив балістичну ракету у сторону Туреччини – її знищили сили НАТО

Туреччина заявила про нейтралізацію балістичної ракети, що увійшла в її повітряний простір.

Міністерство оборони Туреччини повідомило про нейтралізацію балістичної ракети, яка була запущена з території Ірану та увійшла у повітряний простір країни.

Як зазначається у заяві відомства від 9 березня, ракету знищили засоби протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у східній частині Середземного моря.

За інформацією турецького Міноборони, частина уламків боєприпасу впала на порожню ділянку землі в місті Газіантеп. Унаслідок інциденту жертв і поранених немає.

У міністерстві наголосили, що Туреччина надає великого значення добросусідським відносинам і регіональній стабільності. Водночас у відомстві підкреслили, що на будь-яку загрозу, спрямовану проти території чи повітряного простору країни, буде рішуче реаговано.

