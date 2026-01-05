Адвоката по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве отстранили от работы на три месяца

Адвоката привлекли к дисциплинарной ответственности по делу об убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, одного из адвокатов по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на станции Киевского фуникулера привлекли к дисциплинарной ответственности из-за умышленного затягивания судебного процесса.

В сентябре 2025 года Шевченковский районный суд города Киева вынес приговор по уголовному производству по факту убийства подростка Максима Матерухина на станции Киевского фуникулера.

Дело широко освещалось СМИ из-за значительного общественного резонанса.

В ходе судебного разбирательства, по данным прокуратуры, неоднократно фиксировались факты умышленного затягивания процесса со стороны защитников обвиняемого Артема Косова. В частности, без уважительных причин срывались судебные заседания, создавались препятствия для исследования доказательств и допроса свидетелей. Коллегия судей неоднократно инициировала вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов, однако соответствующие определения длительное время оставались без рассмотрения.

В ОГП отметили, что с целью недопущения дальнейшего затягивания рассмотрения уголовного производства Генеральный прокурор Руслан Кравченко лично принимал участие в судебных заседаниях и неоднократно обращал внимание на недопустимое поведение адвокатов, которые искусственно усложняли судебный процесс и нарушали права других участников производства.

В сентябре 2025 года Офис Генерального прокурора обратился с жалобой в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

В настоящее время дисциплинарная палата КДКА Ровенской области удовлетворила жалобу и применила к адвокату дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью сроком на три месяца.

