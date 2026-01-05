Адвоката у справі вбивства підлітка на фунікулері у Києві відсторонили від роботи на три місяці

Адвоката притягнули до дисциплінарної відповідальності у справі про вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, одного з адвокатів у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції Київського фунікулера притягнуто до дисциплінарної відповідальності через навмисне затягування судового процесу.

У вересні 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо вбивства підлітка Максима Матерухіна на станції Київського фунікулера.

Справу широко висвітлювали ЗМІ через її значний суспільний резонанс.

Під час судового розгляду, за даними прокуратури, неодноразово фіксувалися факти умисного затягування процесу з боку захисників обвинуваченого Артема Косова. Зокрема, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів та допиту свідків. Колегія суддів неодноразово ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів, однак відповідні ухвали тривалий час залишалися без розгляду.

В ОГП зазначили, що з метою недопущення подальшого затягування розгляду кримінального провадження Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто взяв участь у судових засіданнях та неодноразово звертав увагу на неприпустиму поведінку адвокатів, які штучно ускладнювали судовий процес та порушували права інших учасників провадження.

У вересні 2025 року Офіс Генерального прокурора звернувся зі скаргою до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Наразі дисциплінарна палата КДКА Рівненської області задовольнила скаргу та застосувала до адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

