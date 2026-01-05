  1. В Україні

Адвоката у справі вбивства підлітка на фунікулері у Києві відсторонили від роботи на три місяці

16:44, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвоката притягнули до дисциплінарної відповідальності у справі про вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві.
Адвоката у справі вбивства підлітка на фунікулері у Києві відсторонили від роботи на три місяці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, одного з адвокатів у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції Київського фунікулера притягнуто до дисциплінарної відповідальності через навмисне затягування судового процесу.

У вересні 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо вбивства підлітка Максима Матерухіна на станції Київського фунікулера.

Справу широко висвітлювали ЗМІ через її значний суспільний резонанс.

Під час судового розгляду, за даними прокуратури, неодноразово фіксувалися факти умисного затягування процесу з боку захисників обвинуваченого Артема Косова. Зокрема, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів та допиту свідків. Колегія суддів неодноразово ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів, однак відповідні ухвали тривалий час залишалися без розгляду.

В ОГП зазначили, що з метою недопущення подальшого затягування розгляду кримінального провадження Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто взяв участь у судових засіданнях та неодноразово звертав увагу на неприпустиму поведінку адвокатів, які штучно ускладнювали судовий процес та порушували права інших учасників провадження.

У вересні 2025 року Офіс Генерального прокурора звернувся зі скаргою до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Наразі дисциплінарна палата КДКА Рівненської області задовольнила скаргу та застосувала до адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП адвокат Київ КДКА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]