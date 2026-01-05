Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дело касалось наложения дисциплинарного взыскания на судью Vasilică-Cristi Danileț за посты в Facebook, где у него было около 50 000 подписчиков.

Он был судьей окружного суда Клужа и был известен своей активной позицией в дебатах о демократии, верховенстве права и системе правосудия.

В январе 2019 года он опубликовал в Facebook два сообщения:

первое — о риске политического контроля над государственными институтами, включая армию;

второе — со ссылкой на статью о реформах судебной системы с комментарием о «прокуроре с кровью в жилах». В нем судья изложил свою точку зрения относительно того, как прокуратура рассматривает уголовные дела, а также относительно трудностей, с которыми сталкиваются прокуроры при рассмотрении порученных им дел.

Судебная инспекционная служба начала расследование 10 января 2019 года, обвинив его в подрыве чести и имиджа судебной системы.

Относительно первого сообщения, которое цитировалось и обсуждалось различными средствами массовой информации, инспекторы сочли, что оно содержало предположение о том, что вмешательство армии для защиты демократии могло бы быть конституционно допустимым.

Что касается второго сообщения, в котором заявитель поделился ссылкой на статью в прессе, инспекторы отметили, что он добавил собственные комментарии, в которых призывал судей и прокуроров публично выражать свои взгляды по вопросам функционирования системы правосудия.

Инспекторы пришли к выводу, что имеются признаки того, что заявитель не выполнил свой долг сдержанности и что его действия могли нанести ущерб имиджу системы правосудия.

Дисциплинарный совет в мае 2019 года наложил на судью санкцию: сокращение заработной платы на 5 % сроком на два месяца.

Высший кассационный суд 18 мая 2020 года подтвердил это решение, отклонив апелляцию.

Заявитель обратился в ЕСПЧ.

Палата Четвертой секции ЕСПЧ единогласно признала жалобу по статье 10 Конвенции приемлемой, а по статье 8 — неприемлемой. Четырьмя голосами против трех она признала нарушение статьи 10, указав, что национальные органы не соблюли надлежащий баланс интересов и не учли контекст дебатов.

Относительно первого сообщения заявителя Палата рассмотрела его высказывания и установила, что они представляют собой оценочные суждения по вопросу, представляющему общественный интерес, касающемуся разделения властей и необходимости сохранения независимости институтов демократического государства.

Что касается второго сообщения, Палата сочла, что замечания заявителя подпадают под контекст обсуждения вопроса, представляющего общественный интерес, поскольку они касаются системы правосудия.

Таким образом, любое вмешательство в свободу распространения или получения информации должно было быть подвергнуто строгой проверке с учетом узкого предела усмотрения, предоставленного органам власти государства-ответчика.

Палата также отметила, что, используя выражение «прокурор с кровью в жилах», заявитель восхвалял мужество, проявленное прокурором, который публично высказывал критику по вопросам, представляющим общественный интерес и касающимся системы правосудия, и что его комментарии не носили уничижительного характера.

20 мая 2024 года Правительство Румынии обратилось с просьбой передать дело в Большую палату ЕСПЧ.

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство было предусмотрено законом, преследовало законную цель (поддержание авторитета судебной власти), но не было необходимым в демократическом обществе, поскольку не было пропорциональным.

Большая палата признала нарушение статьи 10, указав, что посты касались вопросов общественного интереса (разделение властей, судебная реформа), а примененная санкция имела «охлаждающий эффект» для свободы выражения взглядов судьями.

ЕСПЧ подчеркнул, что если демократия или верховенство права находятся под серьезной угрозой, судьи имеют право высказываться по вопросам, представляющим общественный интерес, излагать взгляды и мнения по вопросам, по которым широкая общественность имеет законный интерес быть проинформированной.

Кроме того, высказывания, сделанные в таком контексте, в целом пользуются высокой степенью защиты в соответствии со статьей 10 Конвенции.

Вопросы, связанные с функционированием системы правосудия и судебными реформами, безусловно, представляют общественный интерес. Однако они не являются единственными вопросами, по которым судьи могут законно осуществлять свою свободу выражения взглядов в соответствии со статьей 10 Конвенции, поскольку их изоляция от общества, в котором они живут, не является ни возможной, ни полезной.

Например, если демократия или верховенство права находятся под серьезной угрозой, судьи могут выступать в защиту независимости судебной власти, конституционного порядка и восстановления демократии как на национальном, так и на международном уровнях. Такая широта включает возможность для них — если это оправдано историческим, политическим или правовым контекстом дискуссии с серьезными политическими последствиями — высказывать конкретные мнения по вопросам, по которым широкая общественность имеет законный интерес быть проинформированной.

Однако занятие таких позиций может поставить под угрозу их беспристрастность, а иногда даже независимость. Поэтому необходимо найти разумный баланс между степенью участия судей в жизни общества и необходимостью того, чтобы они были и воспринимались как независимые и беспристрастные при выполнении своих обязанностей.

По мнению Суда, важно, чтобы судьи использовали четкий язык при осуществлении своей свободы выражения взглядов. Такая ясность должна позволять исключить множественные толкования, которые могут подорвать доверие общества к системе правосудия.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.