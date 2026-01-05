Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 14345, которым предлагается восстановить действие отдельных норм Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования», определить особенности их применения во время военного положения и усовершенствовать мониторинг государственной помощи бизнесу. Реализация проекта закона должно обеспечить защиту и развитие конкуренции, повысить прозрачность системы государственной помощи и выполнение международных обязательств Украины согласно Соглашению об ассоциации с ЕС.

Целью законопроекта является определение особенностей применения его положений во время действия военного положения с учетом текущей ситуации на территориях Украины, где ведутся активные боевые действия или которые временно оккупированы российской федерацией и для которых не определены даты завершения боевых действий или оккупации, а также в течение года после их завершения, а также усовершенствование мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования.

Как указано в пояснительной записке, закон определяет правовые основы мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования, осуществления контроля за допустимостью такой помощи для конкуренции и направлен на защиту и развитие конкуренции, повышение прозрачности функционирования системы государственной помощи и соблюдение международных обязательств Украины в этой сфере.

В соответствии с Соглашением об ассоциации, Украина в течение трех лет должна принять национальное законодательство о государственной помощи и создать независимый орган, который сможет разрешать схемы и индивидуальные случаи помощи, контролировать их соответствие Соглашению об ассоциации и требовать возврата незаконно предоставленной помощи. Любая новая помощь должна соответствовать требованиям Соглашения об ассоциации в течение года с момента создания этого органа, а также предусмотрено создание полного реестра схем государственной помощи. Уполномоченным органом по вопросам государственной помощи является Антимонопольный комитет Украины.

По мнению авторов законопроекта, неприменение норм Закона во время военного положения и освобождение предоставителей государственной помощи от соответствующих обязанностей во время его действия и в течение года после прекращения или отмены не согласуется с Соглашением об ассоциации. Принятие и реализация законопроекта является одним из условий подготовки Украины к членству в ЕС, что важно во время военного положения и после военной реконструкции. Кроме того, необходимы изменения в Закон для усовершенствования мониторинга государственной помощи и контроля за ее допустимостью.

Кроме того, в Законе есть положения о непоширении его действия на определенную поддержку, что противоречит Соглашению об ассоциации. В отчете Европейской комиссии от 08.11.2023 указано, что действие Закона «О государственной помощи» оставалось приостановленным из-за военного положения, но это не должно мешать реформам; даже до приостановки применения правил государственной помощи, в частности относительно уведомлений, возникали проблемы, так как органы власти не всегда информировали АМКУ, а система помощи de minimis не функционировала должным образом из-за отсутствия эффективного контроля за пороговыми значениями.

В пояснительной записке отмечается, что положения законопроекта обоснованы необходимостью усовершенствования механизма подачи информации о государственной помощи, в частности о незначительной помощи и помощи, предоставленной во время действия правового режима военного положения.

Авторы законопроекта подчеркивают, что проект закона направлен на восстановление действия отдельных норм Закона и контроля за допустимостью государственной помощи, совершенствование проведения ее мониторинга для субъектов хозяйствования, обеспечение контроля за допустимостью помощи для конкуренции и определение особенностей применения положений Закона во время военного положения, в частности на территориях, где ведутся активные боевые действия или которые временно оккупированы рф.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает уточнение определений ключевых терминов и гармонизацию Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» с требованиями ЕС, восстановление его действия в полном объеме на большинстве территорий, установление правил допустимости помощи во время чрезвычайных ситуаций, а также определение полномочий Антимонопольного комитета по контролю и классификации государственной помощи.

