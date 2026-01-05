Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Фото: zn.ua

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт № 14345, яким пропонується відновити дію окремих норм Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», визначити особливості їх застосування під час воєнного стану та вдосконалити моніторинг державної допомоги бізнесу. Реалізація законопроєкту має забезпечити захист і розвиток конкуренції, підвищити прозорість системи державної допомоги та виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Метою законопроєкту є визначення особливостей застосування його положень під час дії воєнного стану з урахуванням поточної ситуації на територіях України, де ведуться активні бойові дії або які тимчасово окуповані російською федерацією та для яких не визначені дати завершення бойових дій чи окупації, а також протягом року після їх завершення, а також удосконалення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання.

Як йдеться у пояснювальньній записці, закон визначає правові засади моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції та спрямований на захист і розвиток конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги й дотримання міжнародних зобов’язань України у цій сфері.

Відповідно до Угоди про асоціацію, Україна протягом трьох років має прийняти національне законодавство про державну допомогу та створити незалежний орган, який зможе дозволяти схеми та індивідуальні випадки допомоги, контролювати їх відповідність Угоді про асоціацію та вимагати повернення незаконно наданої допомоги. Будь-яка нова допомога повинна відповідати вимогам Угоди протягом року з моменту створення цього органу, а також передбачено створення повного реєстру схем державної допомоги. Уповноваженим органом з питань державної допомоги є Антимонопольний комітет України.

На думку авторів законопроєкту, незастосування норм Закону під час воєнного стану та звільнення надавачів державної допомоги від відповідних обов’язків під час його дії та протягом року після припинення або скасування не узгоджується з Угодою про асоціацію. Прийняття та реалізація законопроєкту є однією з умов підготовки України до членства в ЄС, що важливо під час воєнного стану та післявоєнної відбудови. Крім того, потрібні зміни до Закону для вдосконалення моніторингу державної допомоги та контролю за її допустимістю.

Крім того, у Законі є положення про непоширення його дії на певну підтримку, що суперечить Угоді про асоціацію. У Звіті Європейської комісії від 08.11.2023 зазначено, що дія Закону «Про державну допомогу» залишалася призупиненою через воєнний стан, але це не повинно заважати реформам; навіть до призупинення застосування правил державної допомоги, зокрема щодо повідомлень, було проблематичним, оскільки органи влади не завжди інформували АМКУ, а система допомоги de minimis не працювала належним чином через відсутність ефективного контролю за пороговими значеннями.

У пояснювальній записці зазначається, що положення законопроєкту обґрунтовані необхідністю вдосконалення механізму подання інформації про державну допомогу, зокрема щодо незначної допомоги та допомоги, наданої під час дії правового режиму воєнного стану.

Автор законопроекту наголошують, що проект закону спрямований на відновлення дії окремих норм Закону та контролю за допустимістю державної допомоги, удосконалення проведення її моніторингу для суб’єктів господарювання, забезпечення контролю за допустимістю допомоги для конкуренції та визначення особливостей застосування положень Закону під час воєнного стану, зокрема на територіях, де ведуться активні бойові дії або які тимчасово окуповані рф.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета» законопроєкт передбачає уточнення визначень ключових термінів та гармонізацію Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» з вимогами ЄС, відновлення його дії у повному обсязі на більшості територій, встановлення правил допустимості допомоги під час надзвичайних ситуацій, а також визначення повноважень Антимонопольного комітету щодо контролю та класифікації державної допомоги.

