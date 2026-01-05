Трамп не поверил заявлениям России об якобы ударе Украины по резиденции Путина

По словам президента США, инцидент, о котором говорит Москва, не имеет никакого отношения к резиденции Путина.

Фото: Getty

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в заявления России о якобы ударе Украины по резиденции Путина.

О своей позиции Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One, которым возвращался в Вашингтон из Флориды. «Я не верю, что этот удар состоялся. Что-то подобное произошло неподалеку, но это не имеет к этому никакого отношения», — отметил он.

В ответ на вопрос журналиста, почему ранее он поверил словам Путина, Трамп объяснил: «Потому что в тот момент об этом никто не знал».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.