В центре Киева 8 марта изменят движение троллейбусов и автобусов – перечень маршрутов

Ограничения будут действовать с 11:00 до примерно 13:00 из-за проведения массовых мероприятий в центральной части города.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 8 марта, в центральной части Киева временно изменится движение наземного общественного транспорта. Это связано с проведением массовых мероприятий в центре столицы, сообщили в КП «Киевпастранс».

С 11:00 ориентировочно до 13:00 по измененным схемам будут курсировать троллейбусы № 4, 5, 7, 8 и 17. Они будут двигаться от проспекта Свободы, улиц Белицкой, Чернобыльской, Смелянской и площади Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по собственным маршрутам, далее — по улицам Леонтовича, Богдана Хмельницкого, Пирогова и снова по бульвару Тараса Шевченко, после чего продолжат движение по обычным маршрутам.

Автобус № 109 будет курсировать от станции метро «Харьковская» до улицы Антоновича по привычному маршруту, далее — по улице Гетьмана Павла Скоропадского, через площадь Украинских Героев и улицу Большую Васильковскую, после чего продолжит движение до станции метро «Харьковская».

Автобусы № 110 и № 111 будут двигаться соответственно от улицы Милославской и Дарницкой площади до Европейской площади.

Кроме того, с 12:00 до ориентировочно 13:00 изменят движение еще несколько маршрутов.

Автобус № 24 будет курсировать от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до улицы Бассейной по обычному маршруту, далее — по улице Эспланадной, улице Саксаганского (в обратном направлении — по улицам Жилянской и Шота Руставели), затем по улице Симона Петлюры до Центрального железнодорожного вокзала.

Автобус № 62 будет двигаться от Ботанического сада до улицы Бассейной по собственному маршруту, далее — по улице Эспланадной до станции метро «Дворец спорта», затем по улицам Рогнидинской, Шота Руставели и Бассейной.

Автобус № 114 будет курсировать от улицы Милославской до улицы Крещатик по обычному маршруту, далее — через Майдан Независимости, улицы Михайловскую и Большую Житомирскую (в обратном направлении — Владимирский проезд), затем по улицам Владимирской, Богдана Хмельницкого, Пирогова (в обратном направлении — Леонтовича), бульвару Тараса Шевченко, улице Симона Петлюры до Центрального железнодорожного вокзала.

Автобус № 118 будет курсировать от станции метро «Черниговская» до улицы Бассейной по собственному маршруту, далее — по улице Эспланадной, улице Саксаганского (в обратном направлении — по улицам Жилянской и Шота Руставели) и проспекту Брестскому, после чего продолжит движение по обычному маршруту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.