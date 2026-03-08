У центрі Києва 8 березня змінять рух тролейбусів і автобусів – перелік маршрутів

Обмеження діятимуть з 11:00 до приблизно 13:00 через проведення масових заходів у центральній частині міста.

У неділю, 8 березня, у центральній частині Києва тимчасово зміниться рух наземного громадського транспорту. Це пов’язано з проведенням масових заходів у центрі столиці, повідомили в КП «Київпастранс».

З 11:00 орієнтовно до 13:00 за зміненими схемами курсуватимуть тролейбуси № 4, 5, 7, 8 і 17. Вони рухатимуться від проспекту Свободи, вулиць Білицької, Чорнобильської, Смілянської та площі Космонавтів до бульвару Тараса Шевченка за власними маршрутами, далі — вулицями Леонтовича, Богдана Хмельницького, Пирогова і знову бульваром Тараса Шевченка, після чого продовжать рух за звичайними маршрутами.

Автобус № 109 курсуватиме від станції метро «Харківська» до вулиці Антоновича за звичним маршрутом, далі — вулицею Гетьмана Павла Скоропадського, через площу Українських Героїв і вулицю Велику Васильківську, після чого продовжить рух до станції метро «Харківська».

Автобуси № 110 та № 111 рухатимуться відповідно від вулиці Милославської та Дарницької площі до Європейської площі.

Крім того, з 12:00 до орієнтовно 13:00 змінять рух ще кілька маршрутів.

Автобус № 24 курсуватиме від Національного музею історії України у Другій світовій війні до вулиці Басейної за звичайним маршрутом, далі — вулицею Еспланадною, вулицею Саксаганського (у зворотному напрямку — вулицями Жилянською та Шота Руставелі), потім вулицею Симона Петлюри до Центрального залізничного вокзалу.

Автобус № 62 рухатиметься від Ботанічного саду до вулиці Басейної за власним маршрутом, далі — вулицею Еспланадною до станції метро «Палац спорту», потім вулицями Рогнідинською, Шота Руставелі та Басейною.

Автобус № 114 курсуватиме від вулиці Милославської до вулиці Хрещатик за звичайним маршрутом, далі — через Майдан Незалежності, вулиці Михайлівську та Велику Житомирську (у зворотному напрямку — Володимирський проїзд), потім вулицями Володимирською, Богдана Хмельницького, Пирогова (у зворотному напрямку — Леонтовича), бульваром Тараса Шевченка, вулицею Симона Петлюри до Центрального залізничного вокзалу.

Автобус № 118 курсуватиме від станції метро «Чернігівська» до вулиці Басейної за власним маршрутом, далі — вулицею Еспланадною, вулицею Саксаганського (у зворотному напрямку — вулицями Жилянською та Шота Руставелі) та проспектом Берестейським, після чого продовжить рух за звичайним маршрутом.

