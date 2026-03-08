  1. В Україні
Житловий ваучер у Дії – чому з’являється інформація про колишнього партнера та що робити

09:22, 8 березня 2026
Причиною може бути технічна помилка або відсутність актуальних даних у реєстрах після судового розірвання шлюбу.
У Міністерство розвитку громад та територій України пояснили, чому під час подання заяви на отримання житлового ваучера через застосунок Дія може відображатися інформація про колишнього чоловіка або дружину, навіть якщо розлучення відбулося багато років тому.

У відомстві зазначили, що проблема може мати технічний характер. Для коректного відображення актового запису про розірвання шлюбу користувачам радять оновити застосунок до останньої версії або звернутися до технічної підтримки. В окремих випадках для вирішення ситуації необхідно звернутися до органів ДРАЦС або до суду.

Йдеться насамперед про випадки, коли шлюб було розірвано за рішенням суду. Такий порядок застосовується, зокрема, коли подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із партнерів не погоджується на розлучення чи ухиляється від його оформлення в органах ДРАЦС.

Після набрання законної сили рішення суду про розірвання шлюбу має бути надіслане судом до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення. Там повинні внести відповідні відомості до державного реєстру та зробити відмітку в актовому записі про шлюб.

Однак на практиці суди іноді не надсилають такі рішення вчасно, через що в реєстрах можуть не відображатися актуальні дані про розірвання шлюбу. Нині процедура передачі таких рішень передбачена статтею 115 Сімейний кодекс України.

Водночас до 1 липня 2010 року діяли інші правила. Тоді розірвання шлюбу за рішенням суду потрібно було додатково реєструвати в органах ДРАЦС за заявою колишньої дружини або чоловіка. Якщо розлучення відбулося до цієї дати, а заяву до ДРАЦС ніхто з подружжя не подав, дані про розірвання шлюбу могли не потрапити до реєстру.

У міністерстві також наголосили, що колишній чоловік або дружина не вважаються членами сім’ї заявника відповідно до Порядку №1176. Тому під час подання заяви на житловий ваучер вони не повинні підтверджувати відсутність житла на підконтрольній Україні території або в зоні активних бойових дій.

